Hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối trước ngày 30/6

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các địa phương.

Dự án đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng vị trí móng cột

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1177/1177 (đạt 100%) vị trí móng cột và 478/513 khoảng néo. Hiện UBND các tỉnh đang tiến hành phê duyệt các phương án đền bù giải phóng mặt bằng, vận động người dân bàn giao hành lang tuyến còn lại phù hợp với tiến độ thi công của các Dự án.

Dự án hoàn thành đúc móng 1162/1177 vị trí, đang thi công 15/1177 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 398/1177 vị trí cột, đang lắp dựng 222/1177 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 10/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 7/513 khoảng néo.

Để hoàn thành đóng điện dự án theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột, lắp dựng cột, rải căng dây theo tiến độ cam kết. Đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, dây dẫn, sứ, phụ kiện, cáp quang, …) khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ.

Phối hợp với chủ đầu tư triển khai dự án

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An gồm 02 dự án: Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài khoảng 82,33 km, gồm có 168 vị trí móng cột tương ứng 169 khoảng cột. Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu -Thanh Hóa dài khoảng 17,5 km, gồm có 34 vị trí móng cột tương ứng 34 khoảng cột.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã phối hợp với chủ đầu tư quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao được toàn bộ 202/202 vị trí móng cột và 84/87 khoảng néo. Đối với 03 khoảng néo trên địa bàn huyện Nam Đàn có nguồn gốc là đất lúa không được đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng hiện trạng người dân đã trồng keo nên người dân chưa thống nhất việc bàn giao, tỉnh đã phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện bồi thường phần tài sản cho dân để đảm bảo việc bàn giao mặt bằng trước ngày 31/5/2024.

Đến ngày 31/5, tỉnh sẽ hoàn thành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các vị trí cột và các khoảng néo để thực hiện bồi thường, chi trả cho người dân.

Về bố trí tái định cư, trên địa bàn tỉnh có 18 hộ dân thực hiện tái định cư. Nếu trong trường hợp đến thời điểm đóng điện nhưng chưa bàn giao được mặt bằng tái định cư thì vận động nhân dân thuê địa điểm để ở, đảm bảo việc bàn giao mặt bằng, không để ảnh hưởng đến việc kéo dài và đóng điện.

Đối với phần móng, hiện đã bàn giao xong 202/202 vị trí, trong đó hoàn thành 200 vị trí và đang thi công 2 vị trí. Phần cột đã dựng xong 54 vị trí cột, đang dựng 21 vị trí cột. Nghệ An đã yêu cầu các địa phương phối hợp với chủ đầu tư thực hiện trên tinh thần “4 tại chỗ” của Thủ tướng Chính phủ để thi công trên địa bàn. Thời gian tới tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với chủ đầu tư, các nhà thầu để thực hiện dự án.

Vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành dự án

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là công việc khó, có trọng tâm, trọng điểm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của nhân dân cho công trình trọng điểm quốc gia, sự nỗ lực của EVN, Tổng công ty truyền tải điện. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự đóng góp của các chủ thể trong thực hiện Dự án; tinh thần làm việc của cán bộ, kỹ sư trên công trường… Những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, đáng trân trọng.

Thủ tướng Chính phủ đã điểm lại những kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án thời gian qua, đó là: Cần nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ, diễn biến tình hình để có giải pháp thực hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc. Làm việc khoa học, hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, làm việc theo đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng công trình. Nắm chắc tình hình để huy động nguồn lực, đáp ứng yêu cầu từng thời điểm, từng giai đoạn; dựa vào nhân dân. Thực hiện công tác tuyên truyền, phát động các cuộc thi đua, đề cao các giá trị tích cực, cách làm hay, hiệu quả. Phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung sản xuất và nhập khẩu đủ các cột điện và tiến hành dựng cột. Các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng để xây dựng các khoảng néo và kéo dây. Chuẩn bị đủ vật liệu để triển khai thi công trên công trình. Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để huy động nhân lực làm việc tại các công trình… Phấn đấu đến ngày 20/6 phải kéo dây xong; hoàn thành xong đường dây trước ngày 30/6/2024.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành công việc với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Bên cạnh đó, phải nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công trình đi qua địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo các công việc theo thẩm quyền để kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án. Đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp nơi dự án đi qua…

Về việc bảo đảm cung ứng đủ điện, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu điện trong sản xuất, kinh doanh; dự báo sát tình hình nhu cầu sử dụng điện, nhất là trong tháng 6, tháng 7, để không xảy ra lúng túng, bất ngờ trong điều tiết điện năng.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn điện, điều phối tốt nguồn điện giữa thủy điện, nhiệt điện, điện khí, điện gió, điện mặt trời… Tính toán, cân đối để thực hiện mua điện nhập khẩu; tận dụng tối đa nguồn điện trong nước.

Đối với nhiệt điện, cần tăng cường khai thác than trong nước, hạn chế nhập khẩu than để sản xuất điện. Song song với đó là kiểm soát thật tốt chống buôn lậu, nhất là nhập khẩu than lậu, khai thác than lậu. Đối với thủy điện, cần điều phối nước hợp lý, rút kinh nghiệm từ những năm trước, tránh lãng phí nước. Đối với điện khí, điện gió, điện mặt trời cần có các cơ chế khuyến khích để phát triển…

Bên cạnh đó, cần xây dựng các chính sách mua bán điện trực tiếp để huy động các nguồn lực xã hội. Hoàn thành các đường dây tải điện, khuyến khích tư nhân xây dựng các đường dây tải điện.

Đối với việc phân phối điện, cần phân phối phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm điện. Tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Về giá điện cần tính toán hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của người dân, của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, EVN đã cải chính thông tin kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện như một số thông tin đã đưa. Đề nghị EVN tiếp tục tuyên truyền về năng lực sản xuất, điều phối điện để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

