Hoàn thành 2.820 căn nhà cho người nghèo tại các huyện biên giới tại Nghệ An

Cắt băng khánh thành 2.820 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở tại Nghệ An từ nguồn vận động, kêu gọi của lực lượng Công an. (Ảnh: Thành Duy)

Trong đó 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương; 1.000 nhà từ nguồn Công an tỉnh Nghệ An vận động, ủng hộ và 400 nhà từ nguồn hỗ trợ của Cục Cảnh sát kinh tế (C03 - Bộ Công an).

Tổng kinh phí vận động hỗ trợ là 141 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí Bộ Công an vận động được 71 tỷ đồng, C03 vận động được 20 tỷ đồng và Công an tỉnh Nghệ An vận động được 50 tỷ đồng. Giá trị mỗi ngôi nhà được tài trợ là 50 triệu đồng.

Để hoàn thành những ngôi nhà mới khang trang, có khả năng chống chọi được với sự tác động của khí hậu (bão từ cấp 9 trở lên), tuổi thọ lâu dài, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng miền Tây Nghệ An, cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới đã vận động hỗ trợ được hơn 10 tỷ đồng để làm nền móng; lực lượng chức năng và nhân dân đã tình nguyện đóng góp hàng chục nghìn ngày công để thi công xây dựng nhà.

Đặc biệt, công an tỉnh đã xung phong đảm nhiệm làm lực lượng chủ công, trực tiếp tham gia xây dựng nhà khi huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân địa phương bốc vác nguyên vật liệu qua những địa hình khó khăn, hiểm trở để sớm hoàn thiện, vượt tiến độ thời gian theo kế hoạch, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn an cư, ổn định cuộc sống.

Niềm vui của người dân khi được nhận nhà mới do lực lượng lượng công an tài trợ xây dựng.

Đây được xem là món quà lớn của các lực lượng công an đối với tỉnh Nghệ An và đặc biệt ý nghĩa đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Nghệ An có mái ấm để an cư, ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Việc làm này không chỉ giúp nâng cao mức sống của nhân dân giữa các vùng miền mà còn là tiền đề quan trọng, là giải pháp bền vững góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, tiến tới xây dựng các huyện sạch về ma túy.

Thông qua đợt cao điểm giúp dân, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân càng thêm sâu sát, hiểu và nắm vững địa bàn hơn, chia sẻ với nhân dân nhiều hơn, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình; qua đó, nhân dân cũng càng thêm tin yêu, quý mến hơn những người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nằm trong lộ trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025; địa phương đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm bợ, nhà ở dột nát trên địa bàn, gồm xây mới 9.200 nhà và sửa chữa 6.100 nhà.

Riêng trong năm 2023, Nghệ An đặt mục tiêu làm mới 5.000 căn nhà và sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Đến nay, chương trình đã nhận được đăng ký hỗ trợ là 12.568 căn, tương ứng 637,142 tỷ đồng.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: nhandan.vn