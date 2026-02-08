Hoa mai rộn ràng xuống phố, tỏa sắc vàng đón Tết

Theo ghi nhận của PV, mai Tết năm nay đã bắt đầu bung nở, sắc vàng rực rỡ trên nhiều tuyến phố ở Nghệ An. Từ các trục đường trung tâm đến những khu chợ dân sinh, sắc thắm của hoa mai, mang đến không khí đón Tết rộn ràng.
Mặc dù, những chậu mai "xuống phố" muộn hơn các loài hoa khác nhưng cũng thu hút rất đông người dân lựa chọn về chơi Tết.
Mai cành đâm chồi nảy lộc, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý nên được nhiều khách hàng lựa chọn về trưng đầu năm mới. "Theo quan niệm, hoa mai được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng trong năm mới. Số lượng cánh hoa mai cũng mang ý nghĩa riêng. Nếu có một chậu hoa mai nở đúng vào ngày mùng 1 Tết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Vì vậy năm nào tôi cũng chọn một chậu mai về đón Tết", anh Hà Văn Vinh, SN 1984, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.
Thị trường năm nay không chỉ mai vàng truyền thống, còn có mai cổ thụ, mai giảo, mai bonsai với nhiều mức giá phù hợp từng phân khúc khách hàng. "Hoa mai năm nay khá là đẹp. Tôi đưa khoảng 200 cây, bày bán ở Quảng trường Hồ Chí Minh, đường 72m và sân bóng Vinh. Giá mai năm nay không có biến động nhiều so với năm ngoái. Giá dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Hy vọng năm nay tôi sẽ bán hết và kịp về ăn Tết với gia đình", anh Hà Bảo Trọng - quê ở tỉnh Bình Định cho biết.
Do nhiệt độ miền Nam và miền Bắc chênh nhau nhiều nên nhà vườn rất chú trọng chăm sóc cây để nở hoa đúng dịp Tết.
Những cây mai được uốn thế công phu, gốc to, dáng đẹp luôn thu hút sự chú ý của người chơi cây cảnh. Hoa mai được người bán chăm sóc kĩ lưỡng để đảm bảo nở đều và luôn tươi tắn khi đến tay khách hàng.
"Kinh tế năm nay khó khăn nên các chi phí để mua sắm cây cảnh được gia đình tôi cân nhắc rất nhiều. Thay vì mua những loại cây to thì tôi chọn những loại mini để chơi Tết, vừa tiết kiệm chi phí mà cũng phù hợp với không gian phòng khách. Dù khó khăn về kinh tế nhưng tôi cũng cố gắng mua chậu mai nhỏ mang chút Xuân về trong ngôi nhà của mình", chị Nguyễn Thị Hoa, SN 1990, trú tại phường Vinh Hưng cho biết.
Theo anh Nguyễn Công Ước, trú tại Bình Định cho biết, năm nay khách hàng chủ yếu chọn những chậu hoa có giá trung bình từ 1,5 triệu đồng - 3 triệu đồng. "Chúng tôi kỳ vọng những ngày tới khách hàng sẽ nhộn nhịp hơn. Năm ngoái do mai bán hết muộn nên phải đến mồng 1 Tết tôi mới về tới nhà. Đi buôn mai ở xa cũng vất vả lắm nhưng vì cái Tết ấm no cho gia đình nên chúng tôi cố gắng", anh Ước chia sẻ thêm.
Theo một số chủ cửa hàng, để đánh giá một cây mai đẹp chủ yếu là dáng cây có nhiều tán đặc biệt có nhiều hoa và đủ hoa, lộc, nụ...
Khách hàng sẵn sàng bỏ số tiền vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng để sở hữu những cây mai có dáng đẹp. Những chuyến xe chở mai vàng đi dọc các tuyến đường Nghệ An, báo hiệu mùa Tết đã về.
Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan
Nguồn tin: nguoiduatin.vn