Hoa mai rộn ràng xuống phố, tỏa sắc vàng đón Tết

Mai cành đâm chồi nảy lộc, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý nên được nhiều khách hàng lựa chọn về trưng đầu năm mới. "Theo quan niệm, hoa mai được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng trong năm mới. Số lượng cánh hoa mai cũng mang ý nghĩa riêng. Nếu có một chậu hoa mai nở đúng vào ngày mùng 1 Tết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Vì vậy năm nào tôi cũng chọn một chậu mai về đón Tết", anh Hà Văn Vinh, SN 1984, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.