Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm và lễ hội đền Vua Mai năm 2026

Trước khi tiến hành lễ khai mạc, tại Đền thờ Vua Mai (xã Vạn An), lễ Đại tế được tổ chức trang nghiêm, thành kính theo đúng nghi lễ truyền thống. Đây là nghi lễ quan trọng tại lễ hội Đền Vua Mai, qua đó nhằm tưởng nhớ công đức Vua Mai và nghĩa quân của ngài cũng như bày tỏ tấm lòng thành kính, sự ngưỡng mộ, biết ơn Người anh hùng áo vải Mai Thúc Loan.

Lễ Đại tế được tổ chức trang nghiêm... Ảnh: TTVA

Ngay sau lễ Đại tế các đoàn rước mang theo nhiều tế khí, trống chiêng bộ hành lên khu Lăng mộ Vua Mai để tiến hành khai mạc Hội đền 2026.

Lễ hội này được tổ chức trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: Đại tế, rước kiệu, đánh trống khai hội, múa rồng lân, xướng văn tế, dâng hương...

Lễ hội đền Vua Mai diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng Giêng Âm lịch).

Phần hội có nhiều hoạt động phong phú, đan xen giữa các trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa, thể thao như: bóng chuyền nam, đấu vật, đẩy gậy, cờ thẻ, chọi gà… góp phần tạo sức hấp dẫn mới, thu hút đông đảo du khách khắp mọi miền về trẩy hội.

Lễ hội thể hiện truyền thống trọng nghĩa hiếu khách của người dân quê Bác.

Đây là lễ hội truyền thống nhằm giáo dục tinh thần yêu nước của cha ông cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Cũng là dịp để tổ chức các hoạt động văn hóa làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân.

