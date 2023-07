Your browser does not support the video tag.

Hoa hậu Ý Nhi bật khóc, xin lỗi về những phát ngôn bị khán giả phản ứng.

Đăng quang chưa đầy 1 tuần, Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả bởi những phát ngôn của mình. Người đẹp Bình Định bị chê là ứng xử kém tinh tế, "ảo tưởng" và "mắc bệnh ngôi sao". Các hội nhóm anti-fans của nàng hậu mọc lên nhanh như nấm với hàng chục nghìn thành viên.

Trước những ồn ào bủa vây, Hoa hậu Ý Nhi vừa cùng "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung - Trưởng BGK Miss World Vietnam 2023 phát livestream để phản hồi những thông tin, bình luận tiêu cực. Hoa hậu tự nhận bản thân chưa đủ chín chắn, thiếu kinh nghiệm khi phải thực hiện nhiều buổi phỏng vấn liên tục vài ngày sau khi đăng quang.

Ý Nhi chia sẻ, bà Kim Dung cũng từng góp ý rằng cách trả lời của cô còn dài dòng, lan man và dễ trở thành "con mồi" của những cái bẫy truyền thông.

Hoa hậu Ý Nhi khóc nức nở, xin lỗi về những phát ngôn gây tranh cãi.

Nàng hậu bật khóc nức nở: "Em vừa đăng quang được vài ngày thôi nên cũng thiếu suy nghĩ chín chắn, chưa có nhiều kinh nghiệm để diễn tả suy nghĩ của mình bằng lời nói một cách chính xác nhất. Như chị Dung có nhận xét, em trả lời hơi dài dòng, lan man. Ý đầu tiên của em luôn đi đúng trọng tâm, nhưng sau đó em bị nói hơi nhiều, làm cho nội dung sau đó không chính xác nữa.

Em muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã làm mọi người hiểu sai ý, làm mọi người buồn về em. Thực sự em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một cô hoa hậu có những lời nói không đúng. Em hy vọng trong thời gian tới sẽ có những lời nói chính xác hơn, phù hợp hơn để mọi người có cái nhìn tốt hơn về em. Thực sự em chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy".

Hoa hậu phân trần, do liên tục nhận được nhiều câu hỏi nên đôi lúc cô chưa phân tích rõ để hiểu hết ý nghĩa câu hỏi, dẫn đến câu trả lời chưa phù hợp, khiến khán giả hiểu nhầm. Những suy nghĩ vô tư cũng khiến phát ngôn của cô chưa chính xác và đầy đủ. Lịch trình dày đặc làm cô không đủ tỉnh táo để truyền tải đúng ý nghĩa câu trả lời tới khán giả.

Chia sẻ thêm về bạn trai, Ý Nhi tiết lộ, anh luôn nói muốn cố gắng cho phù hợp với bạn gái để mọi người không đem ra so sánh: "Cả hai chúng tôi luôn cố gắng cùng nhau. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cả hai cũng đã luôn phấn đấu để học giỏi và trở thành con ngoan trò giỏi".

Khoảnh khắc đăng quang của Ý Nhi trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2023.

Trong cuộc livestream, bà Phạm Kim Dung nói, những câu trả lời phỏng vấn của Ý Nhi đều mang ý tích cực, khiêm tốn nhưng một số đoạn bị cắt ra, dẫn đến hiểu lầm.

"Ý Nhi là cô gái rất chân thành, trung thực. Bạn phơi bày tất cả hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ bạn bè, tính cách mình thế nào thì kể ra hết như vậy. Dung mong các bạn yêu thương hơn, vị tha hơn, hãy cho Ý Nhi những lời động viên khác vì tuổi trẻ chắc chắn sẽ có những lúc sai lầm, đôi khi không diễn tả được hết ý nghĩ của mình. Ý Nhi còn rất trẻ, ngoài những giây phút là hoa hậu thì bạn vẫn là một cô gái tuổi 20, cần mọi người yêu thương, thông cảm", bà nói.

Trước đó, hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi vì phát ngôn "bạn trai phải thay đổi để theo kịp em". Khi vụ việc chưa kịp lắng xuống thì nàng hậu tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khi nói: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu... Khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu".

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu sở hữu chiều cao 1m75, với số đo ba vòng lần lượt là 79 - 59 - 89 cm. Hoa hậu Ý Nhi sẽ có hơn một năm rèn luyện, trau dồi các kỹ năng trước khi tham gia Miss World 2024.

Tác giả: Ngọc Thanh

Nguồn tin: Báo VTC