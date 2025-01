Hoa hậu Thuỳ Tiên cổ vũ tuyển Việt Nam “bằng cả tính mạng”, hú hét rớt cả hình tượng!

Vào tối ngày 2/1, đông đảo khán giả đổ dồn sự quan tâm vào trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan diễn ra tại sân vận động Việt Trì. Vượt qua những khó khăn, cầu thủ nhập tịch mang áo số 12 Xuân Son đã xuất sắc đoạt cú đúp giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước với tỷ số 2-0. Cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2024 (ASEAN Cup).

Mới đây, khoảnh khắc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên xuất hiện với trang phục đơn giản tại nơi đông người xem trận Chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan đã nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, người đẹp sinh năm 1998 dán mắt xem chăm chú diễn biến trận đấu giữa đông đảo khán giả xung quanh.

Thuỳ Tiên rũ bỏ hình tượng của 1 Hoa hậu, thoải mái hú hét cuồng nhiệt và theo dõi sát sao trận đấu. Sau khi đăng quang, người đẹp 9x ngày càng được yêu mến vì chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tính cách hoà đồng thân thiện. Bên cạnh Hoa hậu Thuỳ Tiên còn có sự xuất hiện của những cái tên nổi tiếng như Hằng Du Mục.

Your browser does not support the video tag.

Hoa hậu Thuỳ Tiên cổ vũ cuồng nhiệt trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan

Biểu cảm căng thẳng, theo dõi chăm chú của người đẹp sinh năm 1998 khiến ai cũng bật cười

Sau 16 năm kể từ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam mới có thêm một lần thắng được Thái Lan ở giải chính thức. Tính từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, 2 đội gặp nhau tổng cộng 11 lần ở các giải chính thức (AFF Cup và vòng loại World Cup). Đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 trận hòa, còn lại là 6 thất bại.

Vào lúc 20h00 ngày 5/1, đôi bên sẽ chạm trán trong trận chung kết lượt về tổ chức ở sân Rajamangala, Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2024 (ASEAN Cup)

Ngay sau chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam, các CĐV đã đổ ra đường ăn mừng

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2021 ở Thái Lan, và kết thúc nhiệm kỳ vào 25/10/2022. Trong quá trình đương nhiệm, cô thường xuyên được ông Nawat và bà Teresa Chaivisut là Phó chủ tịch Miss Grand International khen ngợi chăm chỉ, tích cực làm việc. Thời gian qua, Hoa hậu Thuỳ Tiên còn lấn sân sang làm diễn viên khi góp mặt vào các bộ phim Linh miêu, Chốt đơn…. Liên tục nỗ lực và phấn đấu không ngừng, người đẹp 9x ngày càng ghi điểm trong lòng công chúng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên chăm chỉ làm thiện nguyện, hoạt động nghệ thuật sau khi đăng quang

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn