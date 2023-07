HLV Trung Quốc ngất xỉu sau khi tát trọng tài

Trận đấu giữa Liaoning Shenyang và Nanjing City ở giải hạng Nhất Trung Quốc bất ngờ được nhắc tới trên truyền thông quốc tế vì lý do không mong muốn. Khi tỉ số trận đấu đang là 1-0, cầu thủ của CLB Liaoning Shenyang va chạm với đối phương trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Chen Hao không cho rằng đây là quả phạt đền.

HLV đội hạng Nhất Trung Quốc ngất xỉu sau khi tát trọng tài

Ông Xin Duan – HLV trưởng CLB Liaoning Shenyang không giữ được bình tĩnh, liên tục cùng trợ lý có nhiều hành động, lời lẽ khiếm nhã. Khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhà cầm quân này bất ngờ tát thẳng vào mặt trọng tài Chen Hao.

Đáng nói hơn, ông Xin Duan thậm chí không thể giữ được bình tĩnh. Cơn tức giận khiến chiến lược gia này ngất xỉu ngay trên sân và được đưa đi cấp cứu. Các nhân viên khẳng định ông Xin bất tỉnh do huyết áp tăng vọt. Hiện nay, sức khoẻ của HLV Xin Duan đã được cải thiện.

CLB chủ quản Liaoning Shenyang vừa phải đăng đàn xin lỗi trọng tài, người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trên trang Weibo chính thức.

HLV đội Liaoning tát trọng tài.

“Ở hiệp 1 của trận đấu, các thành viên của Liaoning Shenyang không đồng ý với quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, chúng tôi đã có những hành động phi lý, vi phạm nguyên tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Sau trận đấu, các thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng đã nói chuyện trực tiếp với HLV Xiun Duan. Ông Xin đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành động mà mình gây ra. Ông Xin Duan và toàn thể đội bóng Liaoning Shenyang gửi lời xin lỗi đến giám sát trận đấu và trọng tài về những hành động của mình”, CLB Liaoning Shenyang thông báo trên trang chủ.

Sau tình huống lộn xộn, CLB Liaoning Shenyang tiếp tục thi đấu nhưng phải nhận thất bại 0-4 trước Nanjing City.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn