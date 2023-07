Vụ mất hơn 165 triệu đồng trong tài khoản: Ngân hàng ACB nói gì?

Bà Phương bức xúc vì số tiền hơn 165 triệu đồng trong tài khoản được mở tại Ngân hàng ACB chi nhánh huyện An Biên bị mất không rõ lý do - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 13-7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cho biết có vụ việc số tiền 165 triệu đồng trong tài khoản của bà Trương Thị Kiều Phương ở xã Đông Hòa (huyện An Minh, Kiên Giang) được mở ở Ngân hàng ACB chi nhánh huyện An Biên bị mất.

ACB cho hay: "Giao dịch được thực hiện trên Ngân hàng số ACB ONE, không liên quan đến thẻ ATM. Các giao dịch đều được xác thực bằng tên truy cập, mật khẩu tĩnh, mã OTP Safekey nâng cao và được thực hiện trên cùng một thiết bị của khách hàng.

Khách hàng thông báo cho ACB sau khi các giao dịch đã hoàn tất và ACB đã thực hiện các quy trình cần thiết để hỗ trợ khách hàng".

ACB cho biết thêm ngân hàng "luôn sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng và khách hàng để giải quyết, bảo đảm quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định".

Trước đó, bà Trương Thị Kiều Phương (ở xã Đông Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) phản ảnh bà có mở tài khoản và giao dịch ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh huyện An Biên.

Tuy nhiên đến khoảng 1h37 sáng 11-6-2023, bà Phương phát hiện tài khoản của mình bị trừ số tiền 55,5 triệu đồng. Qua kiểm tra, bà thấy số tiền này được chuyển vào số tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBANK) do khách hàng N.D.D. đứng tên (người này bà Phương không quen biết).

"Ngay sau khi mất 55,5 triệu đồng, tôi đã làm đơn đề nghị ngân hàng kiểm tra số tiền còn lại và yêu cầu khóa tài khoản. Đến 2h20 sáng 12-6, số tiền hơn 110 triệu đồng còn lại của tôi cũng bị trừ và được chuyển sang số tài khoản khác (chưa rõ người đứng tên thẻ)", bà Phương bức xúc.

Bà Phương cho biết thêm trong thời gian trên bà không hề để lọt mã OTP hay thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản và cũng không chuyển nhầm hay giao dịch làm ăn với ai.

Một lãnh đạo Công an huyện An Biên xác nhận đã nhận đơn của bà Phương. Lực lượng chức năng địa phương hiện cũng đã vào cuộc phối hợp với Ngân hàng ACB chi nhánh huyện An Biên để xử lý vụ việc.

Tác giả: CHÍ CÔNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ