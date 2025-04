HLV Sông Lam Nghệ An nói gì sau trận thua Viettel

Sông Lam Nghệ An để thua Viettel ở vòng 20 V-League trên SVĐ Hàng Đẫy.

Tối 25/4, Sông Lam Nghệ An làm khách của Viettel ở vòng 20 V-League trên SVĐ Hàng Đẫy. Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số tối thiểu 0-1.

Vì 1 số lý do, Sông Lam Nghệ An không được tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận nhưng HLV Phan Như Thuật cho rằng đây không phải lý do chính khiến đội nhà bại trận trước đội bóng quân đội.

"Việc không được tập luyện làm quen với sân Hàng Đẫy trước trận đấu có phần ảnh hưởng đến Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, đó không phải yếu tố chính dẫn đến thất bại của chúng tôi trong trận này.

Cuộc đua trụ hạng còn dài với 6 vòng đấu phía trước, nên chưa thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra với CLB Sông Lam Nghệ An. Tôi tin rằng cuộc chiến trụ hạng năm nay sẽ chỉ được định đoạt ở những trận đấu cuối cùng. Trước trận đấu, Hoàng Văn Khánh gặp chấn thương nhẹ nên không thể ra sân. Tuy nhiên, tôi hài lòng với màn trình diễn của hai trung vệ trẻ. Họ đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình".

Thực tế Sông Lam Nghệ An đã có màn trình diễn ổn trước Viettel, thậm chí còn có 2 lần đưa bóng vào lưới trước khi Viettel ghi bàn thắng duy nhất từ chấm penalty nhưng đều không được công nhận.

Với trận thua trước Viettel, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có khả năng rơi xuống vị trí áp chót trên BXH khi chỉ còn hơn Bình Định 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tạm vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng vẫn kém đội đầu bảng Nam Định 3 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An tiếp tục gặp khó khăn khi chỉ có 19 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng kịch tính 1-0 ngay trên sân của TP.HCM. Người ghi bàn duy nhất cho đội bóng núi Hồng là cầu thủ Việt kiều Viktor Lê.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn