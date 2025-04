5 tình huống khiến fan SLNA giận dữ

Your browser does not support the video tag.

Highlights Thể Công Viettel 1-0 SLNA: Công Phương ghi dấu ấn Tối 25/4, cầu thủ trẻ Nguyễn Công Phương mang về quả phạt đền quý giá giúp Thể Công Viettel đánh bại SLNA ở vòng 20 V.League 2024/25.

Tối 25/4 ở vòng 20 V.League 2024/25, CLB Sông Lam Nghệ An thất bại sít sao 0-1 trước chủ nhà Thể Công Viettel. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Pedro Henrique trên chấm 11m ở phút 86. Tình huống trước đó, tiền vệ Nguyễn Công Phương của Thể Công Viettel có pha đột phá vào vòng cấm và va chạm với Nguyễn Quang Vinh của SLNA.

Công nghệ VAR chỉ ra Quang Vinh giẫm vào chân phải của Công Phương. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn có hơn 5 phút kiểm tra băng hình trước khi quyết định cho Thể Công Viettel hưởng phạt đền.

Đây là một trong 5 tình huống khiến các diễn đàn của cổ động viên Sông Lam Nghệ An dậy sóng, phản ứng dữ dội với công tác trọng tài ở trận đấu này. Thậm chí trên fanpage tick xanh của đội bóng xứ Nghệ cũng cho đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý, gắn fan-page của FIFA kèm dòng chữ "My game is Fair Play!".

Dù cho ở cuộc họp báo sau trận, HLV Phan Như Thuật không đề cập đến những tình huống được các cổ động viên xứ Nghệ cho rằng trọng tài "không công bằng".

Tình huống tiếp theo bị các CĐV SLNA phản ứng diễn ra ở phút 14, thủ môn Quàng Thế Tài bắt bóng không dính trong vòng 5,50 mét, bóng văng ra dường như trúng tay một hậu vệ Thể Công Viettel.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, trong trường hợp bóng có chạm tay hậu vệ Thể Công Viettel, trọng tài chính cũng khó có thể thổi phạt đền cho SLNA. Vì từ mùa giải 2022/23, Ban trọng tài VFF phổ biến tới các CLB những sửa đổi, bổ sung luật thi đấu bóng đá theo cập nhật từ FIFA.

Cụ thể, trong chủ đề 3 được chia sẻ có nêu 2 trường hợp đặc biệt được coi là "tai nạn" nên cầu thủ không bị coi là phạm lỗi khi tay chạm bóng, gồm: Cầu thủ chơi bóng bằng bộ phận hợp lệ, rồi bóng nảy sang tay một cách mất kiểm soát; và cầu thủ đang mở rộng tay, bất ngờ bị đồng đội đá bóng trúng tay.

Tình huống Hồ Văn Cường thực hiện pha phạt góc và trọng tài biên căng cờ báo bóng đã đi hết biên ngang.

Tình huống thứ 2 được fanpage tick xanh Song Lam Nghe An Football Club đăng tải diễn ra ở phút 51.

SLNA được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công. Hồ Văn Cường thực hiện pha đá phạt treo bóng xoáy bằng chân phải. Hàng thủ Thể Công Viettel phá bóng lập bập, tạo cơ hội cho Lê Văn Thành lao vào đệm bóng cận thành.

Ở pha bóng này, trọng tài biên Trần Văn Hải sớm căng cờ báo hiệu bóng đi hết đường biên ngang và trọng tài chính không công nhận bàn thắng cho SLNA.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một trọng tài dày dặn kinh nghiệm tại V.League chia sẻ: "Ở tình huống này, trợ lý trọng tài là người có góc quan sát tốt nhất trên sân khi đứng sát đường bên ngang và có góc nhìn trực diện, theo hướng từ cột phạt góc tới khung thành đội chủ nhà".

Hai tình huống còn lại vấp phải sự phản ứng dữ đội từ phía CĐV SLNA diễn ra ở phút 36 khi Hồ Văn Cường ghi bàn nhưng cầu thủ kiến tạo là Olaha đã việt vị, và ở phút 55, thủ môn Quàng Thế Tài cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Theo tham khảo từ những trọng tài, cựu trọng tài V.League, công nghệ VAR ở trận này đã làm việc hiệu quả, cung cấp góc nhìn đủ tốt để trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đưa ra quyết định cuối cùng.

