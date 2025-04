Sông Lam Nghệ An thắp lửa SVĐ Hàng Đẫy: Trăm lá cờ, một tấm lòng xứ Nghệ

Tối 25/4, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An làm khách trên sân Hàng Đẫy, đối đầu câu lạc bộ Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2024/25. Nhân dịp này, Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An khu vực miền Bắc đã phát động chiến dịch kêu gọi cộng đồng người xứ Nghệ tại Hà Nội và các vùng lân cận đến sân để tiếp lửa cho đội bóng.

Không chỉ dừng lại ở việc cổ vũ thông thường, Hội cổ động viên đã lên kế hoạch tổ chức một hoạt động đặc biệt mang tính lịch sử và thiêng liêng, nhằm tri ân ngày đất nước thống nhất.

Tại đây, Hội cổ động viên đã phát miễn phí hàng trăm cờ Việt Nam và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Các lá cờ này được đồng loạt giương cao trong nghi thức chào cờ trước trận đấu, một khoảnh khắc đầy thiêng liêng và tự hào.

CĐV Sông Lam Nghệ An tạo ra khung cảnh đầy tự hào trên sân Hàng Đẫy

Chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá & Đời sống, ông Nguyễn Châu Hoài – một cổ động viên trung thành của Sông Lam Nghệ An, xúc động nói: “Tôi là người xứ Nghệ, hôm nay tôi cùng đoàn di chuyển từ Nghệ An ra đây, con tôi cũng đang chơi cho đội bóng quê hương. Những mùa giải gần đây đội bóng không đạt thành tích cao, nhưng tình yêu của người Nghệ An dành cho đội bóng thì chưa bao giờ vơi cạn. Sông Lam có truyền thống, gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Ngày 30/4 sắp tới là dịp trọng đại và tôi mong đội sẽ giành chiến thắng đẹp để kỷ niệm ngày đất nước hoàn toàn giải phóng”.

Trận đấu tối 25/4 không chỉ là một cuộc đối đầu trên sân cỏ, mà còn là ngày hội của người Nghệ tại miền Bắc. Nói về sự chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, ông Hoài chia sẻ: “Tôi chẳng có gì nhiều, chỉ có tấm lòng dành cho đội bóng và cho đất nước. Không khí hôm nay tuyệt vời, cả hai đội, cả hai hội cổ động viên đều cháy hết mình. Đây không chỉ là một trận bóng, mà là sự kiện của tình yêu nước, của lòng tự hào dân tộc”.

Từ Nghệ An ra Thủ đô, ông Hoài cùng hàng trăm CĐV SLNA tiếp lửa khán đài Hàng Đẫy bằng tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc.

Khoảnh khắc trăm lá cờ Tổ Quốc và cờ cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tung bay trên khán đài cùng cờ để lại trong ông Hoài một cảm xúc đặc biệt: “Giống như được sống lại không khí ngày 30/4 năm xưa. Một ngày hội đại thành công. Tôi chỉ biết cảm ơn và tự hào. Tự hào về dân tộc, về quê hương, và về tinh thần đoàn kết của cổ động viên hôm nay”.

Không giấu được sự kỳ vọng, ông Hoài nhắn gửi đến đội bóng quê hương: “Tôi mong Sông Lam Nghệ An sẽ thay đổi, sẽ thành công hơn trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2025. Mong không chỉ đội đá hay hơn mà hội CĐV cũng làm được nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như hôm nay”.

Cuối cùng, khi được hỏi có điều gì muốn nhắn gửi đến những người con xứ Nghệ chưa thể trực tiếp góp mặt trên sân Hàng Đẫy, ông chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi mong mọi người dù ở đâu cũng hãy luôn giữ tình yêu với đội bóng. Cùng nhau làm cho xứ Nghệ mình ngày càng vững mạnh. Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc mừng ngày lễ 30/4 và 1/5 tới tất cả cổ động viên SLNA và nhân dân cả nước”.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn