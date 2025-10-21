HLV Popov ám chỉ V-League có nhiều 'liên minh'

HLV Velizar Popov của Thể Công - Viettel - Ảnh: NGỌC LÊ

"Để vô địch V-League thì còn cần phụ thuộc nhiều yếu tố bên ngoài sân cỏ. Các bạn hiểu ý của tôi chứ? Thể Công - Viettel thì đơn độc, không nằm trong một hệ thống nào cả. Vì thế mỗi trận đấu ở V-League với chúng tôi không khác gì trận chung kết, và mỗi chiến thắng đều vô cùng ngọt ngào", HLV Velizar Popov chia sẻ tối 20-10.

Đây không phải lần đầu Velizar Popov nói về vấn đề này. Ông cũng từng nêu quan điểm về cuộc đua vô địch khi còn dẫn dắt CLB Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, cho rằng muốn vô địch V-League thì cần nhiều hơn là yếu tố chuyên môn.

Sau nhiều năm làm việc ở Việt Nam, chiến lược gia người Bulgaria cho thấy ông đã rất am hiểu V-League, nơi có những ông chủ đứng đằng sau nhiều CLB.

Sau 7 vòng V-League 2025 - 2026, Thể Công - Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Popov cho thấy rõ hình hài một ứng viên vô địch. Họ vươn lên đứng nhì bảng với 15 điểm, chỉ kém 2 điểm so với Ninh Bình, đang duy trì mạch bất bại, trong đó có 4 chiến thắng.

Dưới bàn tay Popov, Thể Công - Viettel cải thiện rõ rệt về lối đá và chất lượng tấn công. Chiến lược gia người Bulgaria cho biết luôn muốn hướng đến thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả. Ông cũng nhân đây nói về mặt trái của bóng đá Việt Nam khi có nhiều đội chơi thứ bóng đá sần sùi.

"Ở trận gặp Đà Nẵng, đối thủ có nhiều lần làm chậm nhịp trận đấu hàng chục phút. Đây không phải bóng đá. Bóng đá Việt Nam sẽ không thể phát triển nếu còn có những đội chơi bóng kiểu này. Cứ thế này trong 2-3 năm tới, đội tuyển Việt Nam có thể thua cả Bangladesh, Nepal, Campuchia và Lào", HLV Popov chia sẻ.

Tối 20-10, nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ U23 Việt Nam Đinh Xuân Tiến, Thể Công - Viettel giành thắng lợi ngược dòng 2-1 trước Đà Nẵng ở vòng 7 V-League 2025 - 2026 để vươn lên nhì bảng xếp hạng.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn