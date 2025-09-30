Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục buồn ở V-League

Hoàng Anh Gia Lai chưa có nổi một chiến thắng kể từ đầu giải năm nay.

Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử tham dự V-giải League sau khi lên hạng cách đây hai mươi năm.

Ở vòng 4 V-League 2025/26, đội bóng của HLV Quang Trãi hành quân đến sân PVF-CAND với quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên kể từ đầu giải.

Tuy nhiên, trước tân binh giải đấu, đội bóng của bầu Đức cũng thi đấu hết sức nhạt nhòa và ra về với chỉ 1 điểm với trận hòa không bàn thắng.

Dù tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm nhưng hàng công của đội bóng phố Núi lại khá vô duyên và không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đây tiếp tục là vấn đề lớn nhất của thầy trò HLV Lê Quang Trãi khi các chân sút thi đấu dưới mức kỳ vọng.

Thực tế, sau 4 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có nổi 1 bàn thắng nào, lập kỷ lục buồn ở V-League năm nay.

Với chỉ 2 điểm sau 4 vòng, Hoàng Anh Gia Lai hiện xếp 13 trên bảng xếp hạng và đang chỉ nhỉnh hơn đội bóng cuối bảng Đông Á Thanh Hóa nhờ hiệu số.

Điều này không mấy khó hiểu khi đội bóng của bầu Đức đã chia tay một loạt ngôi sao sau mùa giải năm ngoái, trong khi lứa cầu thủ trẻ mới được đôn lên không thể khỏa lấp các vị trí các ngôi sao rời đi.

Bên cạnh đó, ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay cũng không thực sự 'đáng đồng tiền bát gạo' như các nhân tố ở các đội bóng khác.

Nếu không sớm cải thiện phong độ và có những điều chỉnh phù hợp, đội bóng của bầu Đức có nguy cơ tiếp tục đón thêm những trận thua, rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và lại tiếp tục với điệp khúc trụ đua hạng như mọi năm.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn