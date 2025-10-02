Tân binh Ninh Bình xuất sắc nhất V-League tháng 9

CLB Ninh Bình từ chỗ là tân binh hiện đang gây ấn tượng mạnh ở V-League - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Chiều 1-10, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố các giải thưởng trong tháng 9.

Theo đó, CLB Ninh Bình đoạt giải Đội bóng xuất sắc nhất tháng. HLV trưởng CLB Ninh Bình là ông Gerard Albadalejo nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng.

Kết quả này không có gì bất ngờ, bởi trong tháng 9 CLB Ninh Bình gây ấn tượng mạnh với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp để lên đầu bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026. Tuy là tân binh của giải nhưng CLB Ninh Bình lại thể hiện lối đá dám chơi tấn công và mang đến hiệu quả cao.

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 thuộc về tiền đạo Alan Grafite của CLB Công An Hà Nội. Sau 5 vòng, Alan là chân sút thi đấu hiệu quả nhất với 6 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, giúp đội nhà ổn định trong top đầu bảng.

Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng thuộc về tiền đạo Ngô Văn Lương (Sông Lam Nghệ An), với bàn thắng ghi ở phút 15 trận gặp Công An TP.HCM thuộc vòng 5 V-League hôm 27-9. Từ khoảng cách gần 30m, Văn Lương tung cú sút xa đi vào góc cao khung thành đối thủ.

Cuộc bầu chọn các giải thưởng tháng được VPF và các nhà báo bầu chọn, trước khi VPF công bố đều đặn hằng tháng.

2 giải thưởng CLB xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất tháng sẽ được trao trên sân Ninh Bình, trước trận CLB Ninh Bình gặp Thể Công Viettel tại vòng 6 diễn ra ngày 2-10.

2 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất và Bàn thắng đẹp nhất tháng sẽ được trao trên sân Vinh, trước trận Sông Lam Nghệ An gặp Công An Hà Nội tại vòng 7 (diễn ra ngày 8-10).

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn