Cầu thủ sắp nhập tịch Việt Nam bị treo giò ở V-League

Cuối tuần này, V-League 2025/2026 sẽ trở lại với vòng đấu thứ 7. Ở vòng đấu này, sẽ có 2 gương mặt bị treo giò là Geovane Magno (Ninh Bình) và Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel).

Bùi Tiến Dũng bị treo giò vòng 7 và vongf 8 V-League 2025/2026.

Cả 2 cầu thủ này đều bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận Ninh Bình gặp Thể Công Viettel tại vòng 6 và theo luật sẽ phải nghỉ thi đấu 2 vòng tiếp theo (vòng 7 và vòng 8).

Geovane Magno là một trong những mắt xích quan trọng của Ninh Bình. Từ đầu mùa giải đến nay, cầu thủ này đã ra sân đủ 6 trận và ghi được 2 bàn cho Ninh Bình. Cầu thủ này cũng đang được CLB Ninh Bình xúc tiến những thủ tục để xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Sự vắng mặt của Geovane sẽ khiến Ninh Bình gặp tổn thất trên hàng công trong trận đấu tại vòng 7, nơi họ sẽ phải đối đầu Hà Nội FC, đội bóng đang có sự trở lại mạnh mẽ và mới bổ nhiệm cựu danh thủ Harry Kewell làm HLV trưởng.

Trong khi đó, việc Bùi Tiến Dũng bị treo giò sẽ làm hàng thủ Thể Công Viettel đối mặt thêm những thách thức trong màn so tài với Đà Nẵng ở trận đấu muộn nhất vòng 7.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn