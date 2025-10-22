HLV Park Hang Seo được tiến cử dẫn dắt Thái Lan, Indonesia

HLV Park Hang Seo có cơ hội dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sa thải HLV Nhật Bản Masatada Ishii, truyền thông Thái Lan đã nhanh chóng đưa tin về 3 ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng này.

Theo Thairath Sport, 3 ứng viên dẫn dắt Thái Lan trong giai đoạn tới đó là HLV Park Hang Seo, HLV Shin Tae Yong và Anthony Hudson.

"HLV Park Hang Seo là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, người đưa đội vô địch AFF Cup 2018 và đạt nhiều thành tích ấn tượng ở cả cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Ông Park Hang Seo đã thất nghiệp từ tháng 1/2023 và là người rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á", Thairath Sport bình luận về cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Ông Anthony Hudson là cựu HLV trưởng của BG Pathum United, hiện đang làm Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Trong khi đó, ông Shin Tae Yong là cựu HLV trưởng đội tuyển Indonesia, người từng giúp đội bóng này vào chung kết AFF Cup 2020 (thua Thái Lan).

Trước đó, ông Shin cũng từng dẫn dắt Hàn Quốc tại World Cup 2018, gây tiếng vang khi thắng Đức 2-0 ở vòng bảng. HLV Shin Tae Yong vừa rời CLB Ulsan Hyundai giữa tháng 10 vừa qua, sau chỉ 65 ngày tại vị.

Trước đó, không lâu sau khi bóng đá Indonesia sa thải HLV Patrick Kluivert, truyền thông xứ vạn đảo cũng tiến cử HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội bóng này.

"Tôi muốn Indonesia mời HLV Park Hang Seo. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, các đội tuyển Việt Nam ở mọi lứa tuổi đều đang phát triển mạnh mẽ. Ông Park hiểu rõ bóng đá Đông Nam Á. Điều này rất quan trọng để khôi phục tinh thần làm việc và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ", trang CNN Indonesia dẫn lời chuyên gia bóng đá Supriyono Prima.

Ông Supriyono cho rằng HLV Park Hang Seo phù hợp với bóng đá Indonesia nhờ kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình với bóng đá Đông Nam Á.

Đồng thời, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chứng minh năng lực với 1 loạt thành tích như chức vô địch AFF Cup 2018, đoạt huy chương vàng SEA Games 2019, 2021 cũng như thành tích tại Asian Cup 2019, ASIAD 18…

