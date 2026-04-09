HLV ngoại giúp ích gì cho V-League?

HLV Alexandre Polking (trái) cùng trợ lý của mình ở CLB CAHN - Ảnh: NGỌC LÊ

Thành công của hai CLB Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel khi đang dẫn đầu V-League 2025 - 2026 đến từ đội hình chất lượng và có nhiều ngôi sao. Nhưng dấu ấn của hai HLV ngoại Alexandre Polking và Velizar Popov là không nhỏ.

Mùa giải tỏa sáng của HLV ngoại

Cho đến giờ, chỉ có 3 HLV ngoại từng giành chức vô địch V-League là Henrique Calisto (Bồ Đào Nha), Arjhan Songamsak (Thái Lan) và Chun Jae Ho (Hàn Quốc) sau 24 mùa V-League. Cụ thể HLV Arjhan Songamsak đưa CLB Hoàng Anh Gia Lai vô địch hai năm liên tiếp 2003, 2004. HLV Calisto cũng đưa CLB Đồng Tâm Long An đăng quang hai năm liên tiếp 2005, 2006. Còn HLV Chun Jae Ho cùng CLB Hà Nội vô địch năm 2022.

Nhưng không vì thế mà phủ nhận đóng góp của các HLV ngoại trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Các thầy "Tây" ít nhiều cũng để lại dấu ấn nhất định trong việc tăng tính cạnh tranh của giải đấu và thúc đẩy chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam. Thậm chí V-League năm nay có thể là mùa giải tôn vinh 2 HLV ngoại Alexandre Polking (Brazil và Đức) và Velizar Popov (Bulgaria).

Với 2 chức vô địch AFF Cup cùng tuyển Thái Lan, Alexandre Polking là HLV tên tuổi của bóng đá Đông Nam Á và đang khiến V-League sôi động khi dẫn dắt CLB Công An Hà Nội (CAHN). Với lối chơi kiểm soát và tấn công đa dạng, CAHN đang dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2025 - 2026 với 44 điểm sau 17 trận, hơn 9 điểm so với đội xếp thứ 2 là Thể Công - Viettel (TCVT).

Thứ hạng của CLB TCVT cũng cho thấy vai trò và đóng góp lớn của HLV Velizar Popov - người từng biến CLB Thanh Hóa trở thành chướng ngại thực sự với các đội đua vô địch trong 3 năm cầm quân tại đây. Mùa trước, CLB TCVT xếp hạng 4 chung cuộc, thủng lưới đến 29 bàn sau 26 trận. Nhưng giờ họ chỉ mới thủng lưới có 15 bàn sau 17 trận, ít thứ hai V-League 2025 - 2026 sau mỗi CAHN (thủng lưới 14 bàn).

HLV Harry Kewell, cựu danh thủ Liverpool và tuyển Úc, dù chỉ mới đến dẫn dắt CLB Hà Nội giữa mùa cũng đã lập tức tạo ra sự chuyển biến. Từ vị trí giữa bảng, CLB Hà Nội nhảy vào top 4 nhờ những chiến thắng ấn tượng.

Popov là HLV tài năng nhưng rất cá tính ở V-League - Ảnh: TTO

Giá trị của thầy ngoại

Dù phải chia sức đá nhiều đấu trường mùa này, HLV Alexandre Polking vẫn đưa CLB CAHN băng băng về đích. Sự xuất sắc của CAHN đã đem đến sự hấp dẫn ở các trận đấu mà đội tranh tài.

Các đối thủ buộc phải nỗ lực hơn để đánh bại họ hoặc đơn giản là không thua đậm. Điều này khiến chất lượng trận đấu và cả chất lượng thi đấu của các cầu thủ nội cũng được nâng lên rõ rệt nhằm thích nghi với nhịp độ trận đấu.

Không chỉ thể hiện đẳng cấp cầm quân, giúp các cầu thủ ngày một hoàn thiện lối chơi kiểm soát, ông còn là nhà tâm lý tuyệt vời với các học trò. Đình Bắc vừa lập cú đúp bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025 - 2026 ở trận thắng SHB Đà Nẵng 5-1 ở vòng 17 đã chạy ra ôm chầm lấy ông thầy để ăn mừng chính là sự cảm ơn cho niềm tin đã dành cho mình.

"Thầy Polking nhiệt tình, kiên nhẫn với tôi, luôn giúp tôi cải thiện từng ngày. Có những khoảng thời gian thi đấu chưa tốt, tôi thật sự biết ơn vì thầy đã luôn ở bên giúp tôi không bỏ cuộc. Thầy hay gửi tin nhắn giúp tôi giữ được động lực", Đình Bắc kể.

Với HLV Velizar Popov, ông nổi tiếng với việc xây dựng lối chơi pressing cường độ cao, dám chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh, giúp cầu thủ nội cải thiện đáng kể tư duy chiến thuật. Đó là yếu tố giúp tập thể không nhiều ngôi sao như Thanh Hóa giành hạng 4 V-League 2023, hai lần liên tiếp vô địch Cúp quốc gia 2023, 2023 - 2024 và giành một Siêu cúp 2023.

HLV Kewell của CLB Hà Nội - Ảnh: HNFC

Mài giũa ngọc thô

Ông Popov còn nhào nặn các cầu thủ vô danh trở thành ngôi sao. Doãn Ngọc Tân, Thái Sơn, Lê Văn Thuận hay Nguyễn Ngọc Mỹ đều từng là học trò của Popov hồi ở Thanh Hóa. Từ chỗ không ai biết đến, họ trở thành cầu thủ nổi bật của tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam hiện tại.

Với HLV Popov, đội trưởng Bùi Tiến Dũng của CLB TCVT chia sẻ: "Sự xuất hiện của các HLV ngoại, đặc biệt là HLV Popov, đã mang đến những thay đổi rõ rệt cả về tư duy quản lý lẫn chuyên môn ở TCVT, trước hết là kỷ luật và chuẩn mực chuyên nghiệp.

HLV Popov yêu cầu rất cao về cường độ tập luyện, chế độ sinh hoạt và khả năng duy trì phong độ ổn định. Điều này giúp các cầu thủ, trong đó có tôi, duy trì sự tập trung và ổn định xuyên suốt mùa giải.

Ông Popov hướng đến lối chơi chủ động, kiểm soát và tổ chức chặt chẽ ở cả hai trạng thái tấn công - phòng ngự. Cầu thủ không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo vị trí mà còn phải hiểu rõ hệ thống vận hành chung của đội bóng. Điều này giúp nâng cao khả năng đọc trận đấu, đưa ra quyết định và thích nghi với nhiều tình huống khác nhau".

Các cầu thủ CLB Hà Nội thừa nhận vai trò chuyên môn và khả năng tạo động lực, cảm hứng thi đấu của HLV Harry Kewell. Tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chia sẻ: "HLV Kewell đã động viên chúng tôi tiếp tục tiến lên. Những ý tưởng chiến thuật của ông ấy được truyền tải và minh họa rất rõ ràng. Chúng tôi luôn cố gắng để đồng hành cùng ông ấy, để đưa CLB Hà Nội trở lại đúng với vị thế vốn có".

Tác giả: Nguyên Khôi - Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn