Bị loại ở tứ kết Cúp quốc gia, HLV Chu Đình Nghiêm nói gì?

HLV Chu Đình Nghiêm không giúp Hải Phòng tiến xa ở Cúp quốc gia 2025.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội trên sân Lạch Tray ở tứ kết Cúp quốc gia diễn ra sôi nổi ngay ở những phút đầu trận khi hai đội đã quá hiểu nhau sau những lần đụng độ trước đó ở các giải quốc nội.

Phút 15, hậu vệ Đặng Văn Tới nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống trả đũa Thaileon bên phía đội khách khiến đội bóng đất Cảng sớm đối diện với nhiều khó khăn.

Phải chơi thiếu người từ rất sớm, HLV Chu Đình Nghiêm ngay lập tức có những sự điều chỉnh cần thiết, ông rút Văn Minh ra sân, tung hậu vệ trẻ Nhật Minh vào thay thế và chuyển sang thi đấu với sơ đồ phòng ngự số đông.

Dù vậy, Hải Phòng không thể đứng vững trước những đợt lên bóng như vũ bão của đội khách và để thua chung cuộc 1-3 trước Công an Hà Nội, dù là đội có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp hai.

Chia sẻ trong buổi sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ: “Chúng tôi chơi khá tốt trong 15 phút đầu tiên. Nếu không có chiếc thẻ đỏ đó, chúng tôi đã có thể chơi đôi công với Công an Hà Nôi. Tình huống ấy buộc chúng tôi phải xoay sang sơ đồ 4-4-1 để phòng ngự chặt chẽ”.

Ở phần sân bên kia, HLV Mano Polking cũng thừa nhận: “Điểm mấu chốt là chiếc thẻ đỏ bên phía CLB Hải Phòng. Nhưng ngay cả khi chơi thiếu người, họ vẫn có bàn thắng dẫn trước. Bước ngoặt của trận đấu chính là bàn gỡ hòa của chúng tôi, nó giúp toàn đội thi đấu tốt hơn và kiểm soát thế tốt trận".

“Sau khi bị dẫn trước, chúng tôi gặp không ít áp lực. Nhưng các cầu thủ đã giữ được sự bình tĩnh, kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng xứng đáng. Tôi cũng xin gửi lời khen ngợi tới CLB Hải Phòng vì đã chiến đấu tới phút cuối cùng”, HLV Mano Polking nói thêm.

Với trận thua này, Hải Phòng chính thức dừng bước tại Cúp Quốc gia 2024/25. Trong khi đó, Công an Hà Nội giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán đội bóng cùng thành phố là Thể Công Viettel ở vòng đấu bán kết.

Ở trận bán kết còn lại, Sông Lam Nghệ An sẽ so tài với B.Bình Dương. Trước đó, đội bóng đất Thủ và Phù Đổng Ninh Bình đã cầm hòa nhau 2-2 sau 90 phút so tài. Hai đội sau đó phải nhờ tới hiệp phụ để ấn định chiến thắng chung cuộc 5-4 cho Bình Dương.

Tới trận tứ kết thứ 2, Sông Lam Nghệ An không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại đội hạng Nhất Đồng Tháp với tỉ số 2-1. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, đội bóng xứ Nghệ mới góp mặt ở vòng bán kết Cúp Quốc gia.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn