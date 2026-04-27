Đình Bắc nói gì khi lập hat-trick đầu tiên ở V.League?

Đình Bắc lập hat-trick, người ghi bàn thắng còn lại cho CAHN là Minh Phúc

Cú hat-trick trong chiến thắng 4-2 của CAHN trước SLNA đánh dấu một cột mốc đáng nhớ với cá nhân Đình Bắc. Anh trở thành cầu thủ thuần nội đầu tiên kể từ sau Tiến Linh ở mùa giải 2020 ghi 3 bàn trong một trận đấu V.League. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên chân sút sinh năm 2004 làm được điều này ở cấp CLB. Tính đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc đã có 7 pha lập công ở V.League 2025/26.



Sau trận đấu, Đình Bắc chia sẻ: “Trước trận đấu này, ban huấn luyện cũng như toàn đội xác định còn lại là 7 trận chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, không vội nghĩ đến những trận sau. Chiến thắng hôm nay là món quà dành tặng người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội bóng”.

Tiền đạo quê Nghệ An từng trải qua hơn 500 ngày không thể ghi bàn tại V.League. Phải đến vòng 17, anh mới “thông nòng” với cú đúp vào lưới Đà Nẵng để rồi đều đặn ghi bàn và bùng nổ cho tới màn trình diễn rực sáng trước SLNA.

Thầy trò HLV Polking giữ vững ngôi đầu BXH sau 20 vòng

Nói về cú hat-trick đầu tiên, chân sút 21 tuổi bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi lập hat-trick nên rất vui. Tôi cũng cảm ơn toàn đội đã tạo điều kiện để tôi thực hiện quả penalty và hoàn thành cú hat-trick. Cá nhân tôi và toàn đội hiện tại chỉ tập trung từng trận đấu, chưa nghĩ đến danh hiệu nào cả”.

Phong độ ấn tượng của Đình Bắc đang giúp hàng công CAHN duy trì sự sắc bén, ngay cả khi thiếu vắng những ngoại binh như Alan hay Leo Artur. Sự trưởng thành nhanh chóng của chân sút trẻ mang đến thêm nhiều phương án tấn công, đồng thời trở thành điểm tựa quan trọng cho đội bóng ngành công an trong giai đoạn nước rút.

Chiến thắng trên sân nhà giúp thầy trò HLV Mano Polking củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel lên tới 9 điểm.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn