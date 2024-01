Hình ảnh Nhật Bản ngổn ngang sau trận động đất vào ngày đầu năm mới

Ngày 2/1, chính quyền phải vật lộn để đánh giá toàn bộ mức độ của thảm họa phá hủy các tòa nhà và đường sá, khiến hàng nghìn người mất điện trong thời tiết lạnh giá.

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra chiều 1/1, khiến người dân ở một số khu vực ven biển phải chạy lên vùng cao hơn khi sóng thần cao khoảng 1 mét ập vào bờ biển phía tây Nhật Bản.

1.000 nhân viên quân đội đã được điều động đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bán đảo Noto tương đối xa xôi của đất nước.hoạt động cứu hộ đã bị cản trở do đường sá hư hỏng.

“Việc tìm kiếm và cứu hộ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất là một cuộc chiến chống lại thời gian”, Thủ tướng Fumio Kishida nói trong cuộc họp khẩn cấp về thảm họa.

Đài truyền hình NHK cho biết 8 trường hợp tử vong đã được báo cáo tại thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề Wajima gần tâm chấn trận động đất.

Người dân qua đêm trong các phòng thể thao và phòng tập thể dục của trường học, thường được sử dụng làm trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hơn 90 cơn chấn động đã được phát hiện sau trận động đất đầu tiên hôm 1/1. Những dư chấn mạnh hơn được cảnh báo thể xảy ra vào những ngày tới.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết sẽ hủy bỏ buổi xuất hiện dự kiến vào dịp Năm mới của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako ngày 2/1 sau thảm họa.

Tại thành phố Toyama, cách khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khoảng 100 km, một số kệ trong các cửa hàng trống rỗng do việc vận chuyển hàng hóa khắp khu vực bị gián đoạn.

Theo trang web của Hokuriku Electric Power, gần 33.000 hộ gia đình vẫn không có điện ở quận Ishikawa vào sáng 2/1.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, 4 đường cao tốc, 2 dịch vụ đường sắt cao tốc, 34 tuyến tàu địa phương và 16 tuyến phà đã bị tạm dừng, 38 chuyến bay đã bị hủy sau trận động đất.

Theo Chính phủ Nhật Bản, đến tối 1/1, họ đã ra lệnh sơ tán hơn 97.000 người ở 9 quận trên bờ biển phía tây của đảo chính Honshu.

NHK đưa tin, hầu hết các khu vực ở phía bắc bán đảo Noto cũng không có nguồn cung cấp nước

Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho Nhật Bản sau trận động đất.

Trận động đất trên xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần năm 2011 gây sự cố hạt nhân ở Fukushima.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân cho biết không phát hiện thấy bất thường nào tại các nhà máy hạt nhân dọc Biển Nhật Bản.

Động đất làm rung chuyển Nhật Bản vào ngày đầu năm mới.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn