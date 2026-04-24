Hiện trường vụ tai nạn 2 người chết thương tâm ở Đà Nẵng

Sáng 24-4, lãnh đạo UBND xã Tam Anh (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 45 phút tối 23-4, tại tuyến đường ĐH2 thuộc thôn Đông Thạnh (xã Tam Anh), ông Đặng Ngọc Th. (40 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Anh) điều khiển xe máy mang BKS 92AA-431.20 xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 92N1-629.22 do ông Lê Anh H. (22 tuổi, ở xã Tam Anh) điều khiển chạy ngược chiều nhau.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động