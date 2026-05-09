Hé mở doanh số của 4 'ông lớn' kinh doanh đa cấp lớn tại Việt Nam

Herbalife và Amway dẫn dắt thị trường

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 4/2026, cả nước chỉ còn 15 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp, giảm 4 doanh nghiệp so với năm 2024. Tổng doanh thu toàn ngành năm 2025 đạt khoảng 15.096 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với năm trước.

Số liệu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho thấy, trong nhóm dẫn đầu, Herbalife Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp chiếm thị phần áp đảo. Cụ thể, năm 2025, Herbalife Việt Nam ghi nhận doanh thu hơn 8.314 tỷ đồng, tương đương hơn 55% tổng doanh thu toàn thị trường đa cấp hợp pháp tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu của ngành đa cấp thì có hơn 55 đồng thuộc về Herbalife.

Không chỉ thống lĩnh tại Việt Nam, Herbalife còn xem Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Báo cáo tài chính của tập đoàn cho thấy Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng tốt nhất khu vực nhờ nhu cầu lớn đối với các sản phẩm dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng.

Lợi thế lớn nhất của Herbalife nằm ở hệ sinh thái sản phẩm thực phẩm chức năng – phân khúc hiện chiếm tới 87,7% doanh thu toàn ngành đa cấp Việt Nam. Đây cũng là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao và dễ mở rộng mạng lưới phân phối.

Nhà máy thứ hai của Amway Việt Nam tại tỉnh Bình Dương.

Bám sát phía sau Herbalife là Amway Việt Nam – doanh nghiệp từng nhiều năm giữ vị trí số 1 trên thị trường đa cấp Việt Nam.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, Amway sở hữu mạng lưới phân phối lớn với danh mục sản phẩm đa dạng, từ thực phẩm bổ sung Nutrilite, mỹ phẩm Artistry đến đồ gia dụng. Dù doanh thu cụ thể chưa được công bố, Amway hiện vẫn nằm trong nhóm doanh nghiệp có lượng người tham gia lớn nhất ngành.

Khác với nhiều doanh nghiệp đa cấp quy mô nhỏ, Amway và Herbalife đều sở hữu nền tảng vận hành toàn cầu, hệ thống đào tạo bài bản cùng nguồn lực tài chính mạnh. Đây được xem là yếu tố giúp các doanh nghiệp này trụ vững sau nhiều đợt siết chặt quản lý của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cả Herbalife lẫn Amway vẫn là những cái tên gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và các diễn đàn tiêu dùng. Không ít ý kiến cho rằng mô hình đa cấp, dù đã được quản lý chặt chẽ hơn, vẫn tồn tại áp lực tuyển dụng tuyến dưới, bán hàng theo mạng lưới và tình trạng “ôm hàng” đối với người tham gia.

Care For, Unicity và cuộc chơi của những doanh nghiệp lớn

Nếu Herbalife và Amway được xem là những “cựu binh” của thị trường, thì Care For và Unicity lại là các doanh nghiệp nổi lên mạnh mẽ trong vài năm gần đây.

Care For Việt Nam có tiền thân là New Image Việt Nam, được thành lập năm 2011. Hiện doanh nghiệp này được xem là một trong những đơn vị tăng trưởng nhanh nhất trong ngành đa cấp, tập trung vào các dòng sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe từ sữa non.

Văn phòng Unicity tại Hà Nội (Ảnh: Unicity).

Sự đi lên của Care For phản ánh xu hướng tiêu dùng mới sau đại dịch Covid-19, khi người dân ngày càng quan tâm hơn đến các sản phẩm hỗ trợ miễn dịch, tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng chuyên sâu.

Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy, Công ty TNHH Care For Việt hiện đăng ký trụ sở tại tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP.HCM. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc điều hành là bà Trần Huệ Mẫn (sinh năm 1988, thường trú tại quận Tân Bình, TP.HCM).

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Sau 8 lần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm thay đổi người đại diện pháp luật, chức danh điều hành và tăng vốn, hiện vốn điều lệ của công ty đã nâng lên 15 tỷ đồng.

Trong nhóm “tứ đại gia” của thị trường đa cấp hợp pháp, Unicity Marketing Việt Nam cũng đang dần khẳng định vị thế khi lựa chọn hướng đi tập trung vào thị trường ngách với các dòng sản phẩm kiểm soát cân nặng, hỗ trợ chuyển hóa và chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Dù không quá ồn ào về truyền thông, Unicity vẫn liên tục nằm trong nhóm doanh nghiệp sở hữu mạng lưới lớn nhất thị trường đa cấp Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu được nhắc đến nhiều trong các cộng đồng giảm cân và dinh dưỡng trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam được thành lập năm 2014, có trụ sở tại số 141 đường Cộng Hòa, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm.

Từ thời điểm thành lập đến nay, doanh nghiệp duy trì vốn điều lệ ở mức 15,2 tỷ đồng. Hiện bà Mai Thị Thạch (sinh năm 1974) là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc điều hành công ty.

Đáng chú ý, cuối năm 2025, đầu năm 2026, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam từng gây chú ý khi bị xử phạt 155 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, cơ quan này phát hiện doanh nghiệp không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký; đồng thời thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.

Với các vi phạm nêu trên, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam số tiền 155 triệu đồng. Trước đó, vào năm 2016, doanh nghiệp này cũng từng bị xử phạt 130 triệu đồng do nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh và bán hàng đa cấp.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn