Khởi tố nhóm đối tượng trong nước câu kết với người nước ngoài kinh doanh đa cấp trái phép

Hai đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, đường dây đa cấp trái phép này do Liu Xiaofeng (sinh năm 1983, quốc tịch nước ngoài, thường gọi là “Jack”) điều hành, cùng 2 đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984) trực tiếp thực hiện.

Khoảng tháng 12/2024, Đông giới thiệu Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short. Sau đó, cả ba thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng), cùng văn phòng đại diện ở Nghệ An và Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư thông qua ứng dụng và website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com với hai gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”. Các đối tượng hứa hẹn trả lãi suất cao từ 11% đến 17%/tháng; đồng thời, người tham gia lôi kéo thêm cấp dưới sẽ được hưởng hoa hồng từ 5% đến 20% (từ F1 đến F5).

Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Với thủ đoạn này, hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước đã tham gia. Đến ngày 21/8/2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán để chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý.

Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, tính đến ngày 10/9/2025, có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short với tổng số tiền nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia-Bộ Công Thương xác nhận chưa từng cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận bất kỳ đăng ký nào từ doanh nghiệp này tại địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Tác giả: Anh Đào

Nguồn tin: nhandan.vn