Hé lộ tạo hình của Trấn Thành trong phim Tết 50 tỷ

“Mai” là bộ phim thứ 3 mà Trấn Thành làm đạo diễn, ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán 2024.

Ngoài vai trò đạo diễn, Trấn Thành còn tham gia diễn xuất. Tạo hình nhân vật của anh vừa được hé lộ, đó là vai Hoàng – bố của nữ chính - Mai (Phương Anh Đào).

Theo ê-kíp, mỗi ngày, Trấn Thành mất hơn một giờ để hoá trang thành nhân vật trung niên làm bảo vệ, có vẻ ngoài khắc khổ, tóc muối tiêu.

Tạo hình của Trấn Thành trong phim "Mai".

Làm nhiều vai trò cùng lúc trong phim, Trấn Thành thừa nhận không tránh được những áp lực. “Đang trong tính cách một ông già, tôi phải thoát vai, chỉ đạo diễn xuất cho những người khác để họ đóng như tôi muốn, rồi lập tức vào vai trở lại cho phân cảnh kế tiếp", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành tiết lộ, đến hiện tại, kinh phí cho dự án “Mai” là 50 tỷ đồng. Theo anh, chi phí sản xuất tăng do anh quá kỹ, mất nhiều ngày ghi hình hơn so với dự kiến.

“Phim về đề tài gia đình thì kinh phí như vậy quá cao. Với chi phí thấp hơn thì vẫn sản xuất được. Nhưng thật xấu hổ, do cái nết của tôi làm rất kỹ, cho dựng lại nguyên toà chung cư, sử dụng thiết bị tân tiến nhất. Phim dự kiến quay 30 ngày nhưng phát sinh thành 47 ngày nên chi phí đội lên rất nhiều. Nhưng vì tôi rất tâm huyết với dự án này nên muốn làm tốt nhất có thể, cũng là cách đền đáp lại tình cảm mà khán giả dành cho mình”, Trấn Thành bày tỏ.

Đạo diễn sinh năm 1987 khẳng định, các diễn viên tham gia phim “Mai” đều phải tham gia casting, được chọn vì hợp vai chứ không ai được mời hay trúng vai vì mối quan hệ cá nhân. Trong đó, nữ chính – Phương Anh Đào – Trấn Thành phải mất 2 năm tìm kiếm.

Trước đó, Trấn Thành có 2 tác phẩm thành công là “Bố Già” (2021, doanh thu 426 tỷ đồng) và “Nhà bà Nữ” (2023, doanh thu 475 tỷ đồng).

Nếu “Nhà bà Nữ”, “Bố già” xoay quanh những câu chuyện xúc động về bố mẹ, gia đình thì với “Mai”, Trấn Thành chọn tập trung kể về cuộc đời của người phụ nữ có số phận đặc biệt cùng tên.

