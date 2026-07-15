Phan Văn Đức rời CLB Công an Hà Nội

Tiền vệ Phan Văn Đức chia tay CLB Công an Hà Nội để tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng khác. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.



Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, CLB Công an Hà Nội đã đồng ý để Phan Văn Đức chuyển sang một đội bóng khác theo dạng cho mượn. Trước đó, vào tháng 6/2025, tiền vệ sinh năm 1996 đã gia hạn hợp đồng với đội bóng ngành công an đến tháng 6/2028. Nghĩa là việc chân sút xứ Nghệ gia nhập bến đỗ mới chỉ mang tính tạm thời, nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Phan Văn Đức gia nhập CLB Công an Hà Nội từ đầu mùa giải 2023. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng khiến anh nghỉ thi đấu dài hạn. Phải đến giai đoạn cuối V.League 2023/24, cầu thủ này mới có thể tái xuất sân cỏ. Sau khi bình phục, Văn Đức dần lấy lại phong độ. Anh từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại tuyển Việt Nam. Dù vậy, tiền vệ này không thể cạnh tranh một suất trong danh sách cuối cùng tham dự ASEAN Cup 2024.

Mùa giải 2024/25, CLB Công an Hà Nội gia tăng chiều sâu đội hình nhằm hiện thực hóa tham vọng khi tham dự 4 đấu trường cùng lúc. Điều này khiến cơ hội thi đấu của anh bị ảnh hưởng. Mùa giải đó, cầu thủ xứ Nghệ vẫn có 20 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng. Đến mùa giải 2025/26, chân sút sinh năm 1996 ra sân 25 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn thắng. Dù vậy, anh không còn giữ được suất đá chính mà thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị.

Trong 4 mùa giải gắn bó, Phan Văn Đức cùng đội bóng ngành công an 2 lần lên ngôi vô địch V.League, giành 1 Cúp Quốc gia, 1 Siêu Cúp Quốc gia, á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024/25. Ở đỉnh cao sự nghiệp, Phan Văn Đức từng là nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam. Anh góp mặt trong hành trình giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và giành á quân AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn