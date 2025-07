HĐND tỉnh bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

* Đại tá Đinh Việt Dũng (sinh năm 1977), quê quán tại xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng PA02; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh; Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 6/2025, Đại tá Đinh Việt Dũng được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. * Đại tá Đinh Bạt Văn (sinh năm 1975), quê ở xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An từng giữ các chức vụ: Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn; Trợ lý Phòng Tác chiến Quân khu 4; Trợ lý Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Từ tháng 5/2025, Đại tá Đinh Bạt Văn giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.