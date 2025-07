130 Chủ tịch HĐND xã, phường dự thính Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Nghệ An

Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII khai mạc sáng 9/7. Ảnh: Tuyết Lan

Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc sáng 9/7/2025 có nhiều nét mới. Thời gian kỳ họp tiếp tục đổi mới theo hướng rút gọn còn 02 ngày với sự tham gia dự thính của 130 Chủ tịch HĐND 130 xã, phường sau sáp nhập.

Khách mời các cơ quan Trung ương có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Kiểm toán Khu vực II.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Khách mời dự kỳ họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ tịch HĐND 130 xã, phường.

Đây là kỳ họp rất quan trọng, không chỉ mang tính thường lệ mà còn có tính chất bản lề trên 2 phương diện.

Thứ nhất, đây là kỳ họp đầu tiên sau khi Nghệ An hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh, xã), với sự tham gia dự thính của 130 Chủ tịch HĐND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Thành công trong việc tổ chức kỳ họp này của HĐND tỉnh sẽ là những kinh nghiệm quý để HĐND các xã, phường tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm.

Thứ hai, Nghệ An đang bước vào 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, thời điểm hơn bao giờ hết cần sự thống nhất cao và hành động quyết liệt, đồng bộ để về đích đúng hướng, đúng tầm.

Về nội dung, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phân tích các điểm nghẽn, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, có sức lan tỏa để thúc đẩy tốc độ và chất lượng phát triển 6 tháng cuối năm.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét 27 báo cáo và xem xét thông qua 20 nghị quyết. Trong đó có những nội dung được dư luận quan tâm lớn như:

Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2026; Nghị quyết về việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Điểm đáng chú ý ở kỳ họp lần này là phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ đi sâu vào 2 vấn đề “nóng” mà cử tri đặc biệt quan tâm là “việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)”, và “công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh”.

Trong tổ chức kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ mở rộng không gian thảo luận, tăng thời lượng và chất lượng tranh luận để các nghị quyết khi được ban hành thật sự sát thực tế, khả thi và đồng thuận cao.

Nội dung Kỳ họp tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp: 02383.598828 - 02383.598800 - 02383.598747

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn