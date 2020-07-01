Hãy công bằng với Lê Văn Đô tại ĐT Việt Nam

Lê Văn Đô tiếp tục lên ĐT Việt Nam

Hai luồng quan điểm được người hâm mộ Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội, sau khi HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 28 cầu thủ hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Ngoài việc Cao Pendant Quang Vinh cùng Nguyễn Filip vắng mặt, nhiều cổ động viên không hài lòng khi Lê Văn Đô tiếp tục được HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin.

“Không hiểu sao người hâm mộ không thích Lê Văn Đô”, HLV Phạm Minh Đức của CLB Trẻ Hà Nội từng băn khoăn khi đọc luồng bình luận của giới mộ điệu. Một trợ lý của HLV Philippe Troussier giải thích: “Chắc chắn do Đô thi đấu không thuyết phục tại SEA Games 32. Cho đến giờ, cậu ấy vẫn chịu sức ép như vậy. Chỉ cần Đô mắc sai lầm, cầu thủ này bị chỉ trích gay gắt. Nhưng mọi nỗ lực của cậu ấy trên sân lại không được nhìn nhận công tâm”.

HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội không quan tâm đến quan điểm số đông. Ông đã trao cơ hội cho Văn Đô từ nửa sau mùa giải 2024/25, ngay cả khi Vũ Văn Thanh vẫn đang ở trạng thái thể lực sung mãn. Kể từ thời điểm đó cho đến hiện tại, Đô vẫn là lựa chọn hàng đầu bên hành lang phải của Công an Hà Nội, từ AFC Champions League Two, giải vô địch các CLB Đông Nam Á hay V.League và Cúp Quốc gia.

“HLV Mano Polking nhìn thấy ở Văn Đô một sự xông xáo bên hành lang phải”, HLV Phạm Minh Đức phân tích. “Cậu ấy có những tình huống chuyền chéo sân tốt. Ngoài ra, Văn Đô còn có thể linh hoạt di chuyển vào hành lang trong, đón những pha chọc khe từ đồng đội để lao lên như một tiền đạo. Đó là một cầu thủ hay và không đáng bị chỉ trích vì một số những tình huống thực hiện không tròn trịa. Bóng đá mà, chẳng có cầu thủ nào có thể hoàn hảo xuyên suốt 90 phút thi đấu”.

Khác với hành lang trái, không nhiều hậu vệ phải có khả năng lên công về thủ chơi quá hay ở V.League mùa này. Ngoại trừ Trương Tiến Anh đạt phong độ rất cao từ Thể Công Viettel, Ninh Bình cho đến ĐT Việt Nam, phần lớn các gương mặt như Hồ Văn Cường, Ngô Tùng Quốc, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Đức,… đều không quá nổi bật. Hiển nhiên, việc Văn Đô – một cầu thủ chơi 24 trận (trung bình 80 phút/trận) tại V.League 2025/26, trong hành trình vô địch của CLB Công an Hà Nội xứng đáng để được lựa chọn.

Quan trọng là sau khi có được niềm tin từ phía HLV Kim Sang Sik, Văn Đô phải cố gắng chứng minh trong mắt hàng triệu người hâm mộ. Có như vậy, anh mới gỡ bỏ được định kiến vốn bám lấy mình suốt 4 năm qua.

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn