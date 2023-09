Your browser does not support the video tag.

Lê Văn Đô ghi bàn mở tỉ số trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Guam.

U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội trước U23 Guam. Sau nhiều nỗ lực chống đỡ, đội khách thủng lưới ở phút 33.

U23 Việt Nam thực hiện pha phối hợp lên biên rất bài bản. Nguyễn Thanh Nhàn - vua phá lưới giải Hạng Nhất 2 mùa giải liên tiếp - kiến tạo cho Lê Văn Đô dứt điểm cận thành.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: vtc.vn