Hành tung bí ẩn của nghi phạm bắt cóc bé trai ở Long Biên

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường ghi lại cảnh bắt cóc bé trai ở quận Long Biên (Hà Nội).

Sáng sớm 15/8, nhiều người dân khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) xôn xao, bàn tán về vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là tại khu vực biệt thự BT7 thuộc khu đô thị Việt Hưng. Nơi này có nhiều dãy biệt thự cao cấp, nhiều camera an ninh và có chốt bảo vệ trực 24/24h.

Các nhân chứng cho biết, kẻ bắt cóc đã rình rập, theo dõi khu vực nhiều ngày. Một nhân chứng kể, chiếc xe ô tô Kia Morning biển 29A từng đỗ ở gần hiện trường cách đây 3-4 ngày.

Một phụ nữ sống tại BT7 cũng cho hay, bà đã có nghi ngờ về người đàn ông này khi anh ta ngồi nhiều giờ trên ô tô, không di chuyển, hành tung rất bí ẩn.

"Tên này ngồi trong ô tô nhưng đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt", nhân chứng nói và cho biết đã từng báo bảo vệ để ra kiểm tra.

Hiện trường vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên (Hà Nội).

Đến tối 14/8, cháu N.H.P (SN 2016 sống tại khu biệt thự BT7) đạp xe một mình ở gần nhà. Theo nhân chứng, đến khoảng gần 19h, bé trai bị bắt cóc, đưa lên ô tô. Hơn 10 phút sau, gia đình nhận điện thoại của nghi phạm. Hắn thông báo gia đình phải đưa 15 tỷ đồng để chuộc con.

"Ban đầu, bố mẹ cháu bé còn tưởng có người gọi trêu vì vừa nãy vẫn còn thấy con trai đang đạp xe. Sau khi tìm con không được, họ mới tá hỏa nhờ tôi và mọi người kiểm tra camera", nhân chứng kể.

Theo người chứng kiến vụ việc, kẻ bắt cóc gọi điện bằng SIM rác, mỗi cuộc chỉ dưới 15 giây.

"Tối qua, khoảng 50-60 cảnh sát hình sự có mặt tại khu vực này. Họ làm công tác tinh thần cho gia đình, tránh kích động đối tượng", nhân chứng cho biết.

Về khoảnh khắc cứu cháu bé, nhân chứng kể mẹ của bé trai đã chuẩn bị tiền như theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, để trong một túi xách. Cuộc giao dịch diễn ra tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

"Khi đưa túi tiền, do bên trong túi có thiết bị định vị để lực lượng chức năng theo dõi. Đến khoảng gần 5h ngày 15/8, đối tượng bị bắt", nhân chứng kể.

Bé trai được cảnh sát giải cứu an toàn, không bị thương tích trên người.

Bé trai trước khi bị bắt cóc.

Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, ngay sau đó, Công an quận Long Biên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khoanh vùng, truy bắt nghi phạm.

Kẻ bắt cóc di chuyển qua nhiều địa bàn như Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam để tránh sự truy đuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 5h sáng nay, lực lượng chức năng bắt giữ Trung khi hắn đang ở Hà Nam.

Tuy nhiên, nghi phạm chuẩn bị súng để chống trả trên đường trốn chạy. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, nghi phạm đã nổ súng bắn khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương vào đùi.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC