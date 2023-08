Lời khai của kẻ bắt cóc bé trai ở Long Biên, tống tiền 15 tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Sáng 15/8, trả lời PV VTC News, lãnh Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nguyễn Đức Trung là nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng tối 14/8.

Theo lời khai ban đầu của Trung, khoảng gần 18h, hắn đi ô tô vào khu đô thị Việt Hưng và thấy bé N.H.P. đang đạp xe đi một mình. Lập tức, nghi phạm dừng xe, đánh và bế thẳng cháu bé lên ô tô. Sau khi rời hiện trường, Trung hỏi được điện thoại của mẹ cháu P., liên lạc và ra giá chuộc 15 tỷ đồng...

Hình ảnh vụ việc qua camera an ninh ở hiện trường.

Bố mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng. Kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn. Hắn liên tục di chuyển qua Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam...

Sau nhiều giờ truy bắt, 5h sáng nay, lực lượng chức năng bắt giữ Trung khi hắn đang ở Hà Nam.

"Bé trai được giải cứu an toàn, không bị thương tích trên cơ thể", lãnh đạo Công an quận Long Biên cho hay.

Tuy nhiên, nghi phạm chuẩn bị cả súng để chống trả trên đường trốn chạy. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, nghi phạm đã nổ súng khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương vào đùi.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc.

