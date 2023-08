Kẻ bắt cóc bé trai ở Hà Nội đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường ghi lại cảnh bắt cóc bé trai ở quận Long Biên.

Sáng 15/8, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, Công an quận đã phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng.

"Nghi phạm đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng, bố mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng. Nghi phạm yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn. Hắn liên tục di chuyển qua Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam. Đến 5h sáng nay, nghi phạm bị công an bắt giữ ở Hà Nam", lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết thêm.

Vị này cũng phủ nhận thông tin nguyên nhân bắt cóc là do mâu thuẫn gia đình như trên mạng xã hội chia sẻ.

Hình ảnh vụ việc qua camera an ninh ở hiện trường.

Tối 14/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ở phường Việt Hưng, quận Long Biên xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Theo clip ghi lại, cháu bé khoảng gần 10 tuổi đang đạp xe đi quanh đường nội đô dãy biệt thự liền kề BT7, khi cháu dừng xe thì xe ô tô Kia Morning biển kiểm soát 29A-236.98 đỗ song song.

Sau vài câu như nói chuyện, bất ngờ tài xế là người đàn ông, đeo khẩu trang… bước xuống bế cháu bé vào xe rồi chạy mất, bỏ lại hiện trường xe đạp của cháu bé.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC News