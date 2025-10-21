Hành trình hơn 20 năm 'thắp lửa' của thầy giáo xứ Nghệ

Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến trong tiết dạy Vật lí.

Người thầy thắp lửa đam mê cho học trò

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Tiến (giáo viên Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An) đưa ra quyết định theo đuổi nghề giáo, trở thành sinh viên ngành Sư phạm Vật lí.

Lựa chọn này dẫn lối cho anh Tiến trở về với mái trường xưa với vai trò một nhà giáo, bắt đầu sứ mệnh "trồng người" trên mảnh đất từng chứng kiến sự trưởng thành của mình.

Thầy Tiến vẫn nhớ như in ngày đầu tiên trở lại trường với tư cách một giáo viên. Thầy giáo chủ nhiệm cũ, thầy Nguyễn Quốc Lộc đến bắt tay anh. Ánh mắt thầy Lộc lúc ấy là sự hòa quyện của niềm vui, sự tự hào và cả một chút kinh ngạc.

Có lẽ, thầy không thể ngờ cậu học trò hiếu động, nghịch ngợm ngày nào giờ đây lại trở về, tiếp bước con đường của mình, và cũng là giáo viên Vật lí.

"Cái bắt tay ấm áp và câu nói chào mừng em trở về khiến tôi cảm thấy như mình thực sự về nhà và gắn bó với ngôi nhà này cho đến tận bây giờ. Tiếp bước các thầy cô đáng kính của tôi viết nên những trang sử đầy tự hào của Trường THPT Đô Lương 1", thầy Tiến tâm sự.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với bục giảng, nhà giáo này trở thành "người lái đò" thầm lặng, chắp cánh cho biết bao thế hệ học trò. Nhiều em dưới sự dìu dắt của thầy đã thực sự bén duyên với môn Vật lí, liên tục đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thầy Nguyễn Văn Tiến được vinh danh là Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Đặc biệt hơn, có những học trò, được truyền cảm hứng từ chính người thầy của mình, đã chọn ngành Sư phạm, tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết cho nhiều thế hệ tương lai.

Gặp lại những học trò cũ, chứng kiến các em trưởng thành và gặt hái thành công trên những nẻo đường đời, thầy Tiến không khỏi xúc động. Đó chính là những giây phút hạnh phúc nhất, là "trái ngọt" ý nghĩa nhất của một đời gắn bó với nghề.

Bí quyết giúp thầy làm được điều đó không chỉ là kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn nằm ở khả năng truyền cảm hứng, khơi gợi sự tò mò và khát khao học hỏi trong mỗi học sinh.

Với thầy Tiến, một nhà giáo giỏi không đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người bạn, người thầy, người dẫn đường, giúp các em khám phá thế giới tri thức muôn màu.

"Điều trân quý nhất cũng là niềm tự hào lớn nhất của nghề giáo chính là sứ mệnh thiêng liêng của người dẫn đường để học sinh khám phá tri thức. Sản phẩm tuyệt vời nhất của quá trình lao động và cống hiến chính là những con người với đủ đầy tri thức, văn hoá và đạo đức để kế thừa, phát huy và làm chủ đất nước", thầy Tiến trải lòng.

Nỗ lực bắt nhịp đổi mới giáo dục

Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang tích cực đổi mới, thầy Tiến cùng các đồng nghiệp tại Trường THPT Đô Lương 1 luôn nỗ lực tiếp cận và thực hiện tối đa, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và khả năng tiếp nhận của học sinh.

Trọng tâm là đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến hình thức kiểm tra đánh giá và từng bước số hóa trong công tác dạy học, quản lý.

Theo thầy Tiến, đây là một lộ trình cần thiết và tất yếu để cả thầy và trò có thể bắt nhịp với xu thế chung của đất nước và toàn cầu, nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình dạy và học.

Tuy nhiên, với riêng bộ môn Vật lí, thầy giáo này thẳng thắn chỉ ra những khó khăn không nhỏ, đặc biệt là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm thực hành. Điều này phần nào hạn chế việc triển khai các nội dung gắn liền với thực tiễn hoặc dạy học STEM một cách bài bản và đầy đủ.

Hơn nữa, để thực hiện thành công mục tiêu đổi mới, bản thân mỗi giáo viên phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và cần thành thạo kỹ năng ứng dụng công nghệ.

Dù vậy, với lòng tận tâm và ý thức trau dồi chuyên môn không ngừng, thầy Tiến đã từng bước vượt qua thách thức, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của nghề.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến cùng các học trò.

Không chỉ giảng dạy tại trường, thầy Tiến còn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn của ngành, từ chấm thi, ra đề cho các kỳ thi của Sở GD&ĐT.

Bên cạnh đó, trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn nghiên cứu Khoa học kỹ thuật, phụ trách các lớp chất lượng cao. Những trải nghiệm này giúp thầy có cái nhìn toàn diện hơn về công tác thi cử và giảng dạy.

"Tôi luôn trăn trở với việc làm thế nào để có thể giúp học trò chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi. Tạo được hứng thú và động lực để các em phát huy tối đa tinh thần tự học, sự sáng tạo và vận dụng kiến thức, sẵn sàng giải quyết các yêu cầu của các kỳ thi", nam giáo viên chia sẻ.

Với những nỗ lực thầm lặng ấy, thầy Tiến đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn