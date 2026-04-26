Hành động đẹp của chiến sĩ Biên phòng tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Đáng chú ý, Đại úy Phạm Đình Sáng, Đội trưởng Vũ trang của đơn vị đã nhặt được 1 túi xách bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau đó, đồng chí Sáng đã báo cáo chỉ huy đơn vị và phối hợp đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cháu nhỏ bị lạc tìm đến các chú Bộ đội Biên phòng nhờ giúp đỡ.

Các đồng chí Bộ đội Biên phòng nắm thông tin người thân để tìm cho các cháu nhỏ.

Niềm vui khi các cháu tìm lại được gia đình

Đến 8 giờ 30 phút ngày 26-4, chủ nhân của chiếc túi xách đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy nhận lại đầy đủ tài sản. Người nhận tài sản bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tài sản mà Đại úy Phạm Đình Sáng nhặt được.

Trả lại tài sản cho người bị mất.

Thư cảm ơn của người được Đại úy Phạm Đình Sáng trả lại tài sản đã mất.

Việc làm trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nghệ An, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và du khách.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: qdnd.vn