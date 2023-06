Hành động bất ngờ của vợ bị hại đối với bị cáo tại phiên tòa giết người

Vợ của bị hại gửi tiền tặng bị cáo Lâm khi phiên xử kết thúc



Ngày 28/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đặng Đình Lâm (44 tuổi), trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lâm là công nhân thuộc công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cao su Nghệ An, được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng tại khu vực Khe Vều, xã Phúc Sơn.

Sáng ngày 14/12/2022, Lâm phát hiện có hai người đàn ông lạ đang cắt cây gỗ tạp tại khu vực rừng do mình quản lý nên hỏi “ai cho các anh cắt cây ở đây”. Hai người này trả lời “anh C. thuê cắt” thì Lâm ngăn cản.

Chiều cùng ngày, Lâm gọi điện cho anh Đặng Văn C. (SN 1986, trú cùng địa phương) thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi biết anh C. đang ở nhà, Lâm phóng xe đến và cầm theo con dao.

Khi gặp nhau, cả hai xảy ra cãi vã, Lâm định đâm anh C. nhưng được người đi đường can ngăn và khuyên cả hai nên ra về. Lúc này, Lâm nói với C. “mi thì tau đâm chết”. C. đáp trả “anh về đi, anh không có bản lĩnh đâm tôi đâu”.

Hai lần bị C. nói thách thức, nên Lâm cầm dao đâm vào bụng đối thủ. Nạn nhân bị thương nặng, được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Dù giữ được tính mạng nhưng anh C. bị tổn thương cơ thể 59%.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo khai vì nghi ngờ bị hại thuê người chặt phá cây gỗ của công ty ở vị trí mình được giao, với trách nhiệm của một người bảo vệ bị cáo đã truy hỏi anh C. về việc có thuê người chặt cây không. Do có men trong người lại nghe bị hại thách thức nên bị cáo có hành vi thiếu kiềm chế.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo bật khóc, gửi lời xin lỗi bị hại. Bị hại đã xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, bị cáo đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu cơ thể của bị hại, việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt Đặng Đình Lâm 7 năm tù.

Phiên tòa kết thúc, vợ bị hại đã rút tiền gửi tặng bị cáo. Chị này chia sẻ dù rất tức giận vì hành vi đâm vào người chồng mình của bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa khi thấy sự hối lỗi của bị cáo, gia đình chấp nhận lời xin lỗi và muốn gửi tặng bị cáo món quà động viên.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo PLVN