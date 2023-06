Truy bắt thành công đối tượng "Giết người" trốn lệnh truy nã

Ngày 24/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Tổ truy nã - Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã bắt thành công đối tượng Bùi Huy Ngọc (SN1989, trú tại thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long) theo Quyết định truy nã đặc biệt số 04/QĐTN-CQCSĐT(CSHS) ngày 09/6/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hạ Long về tội “Giết người”.

Đối tượng Bùi Huy Ngọc tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, trước đó, vào ngày 11/3/2023, Ngọc đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết người”. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 09/6/2023 Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Ngọc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian tích cực xác minh, nắm tình hình di biến động của đối tượng, đến ngày 22/6/2023, Tổ truy nã của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ Ngọc khi y đang lẩn trốn.

Hiện, Tổ truy nã - Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao Ngọc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn