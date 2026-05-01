Hàng vạn người từ mọi miền Tổ quốc về thăm Làng Sen quê Bác

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, ngày lễ 30/4, tại Nghệ An, thời tiết có mưa nhưng hàng vạn du khách muôn phương vẫn về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tại khu di tích, du khách thập phương đến tham quan, tưởng niệm, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người dân ôn lại lịch sử, tiếp thêm động lực, tinh thần và trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều gia đình chọn quê Bác làm điểm đến dịp lễ như một cách giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự tri ân đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gia đình tôi gồm con cháu nội, ngoại cùng về quê Bác để tham quan và dâng hương tưởng nhớ Bác. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Văn Quỳnh, 56 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh, nói.
"Đây là lần thứ 2 tôi cùng đồng đội trở về thăm quê Bác. Mỗi lần về, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, sống có lý tưởng hơn. Là người lính, tôi thấm thía sâu sắc lý tưởng mà Bác đã theo đuổi. Về đây, tôi nhắc mình và con cháu trong gia đình phải sống xứng đáng với lý tưởng ấy", cực chiến binh Võ Thị Lý chia sẻ.
Là một người con xứ Nghệ, Lê Thị Phương Linh (2006) – sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, luôn tự hào khi được gọi là “con cháu Bác Hồ”. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Linh cùng gia đình về thăm Làng Sen – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Trở về nơi này, trong lòng em dâng lên một cảm xúc rất đặc biệt – vừa gần gũi, thân thương, vừa thiêng liêng, xúc động. Những mái nhà tranh đơn sơ, hàng tre, lối nhỏ… tất cả khiến em như chạm gần hơn đến tuổi thơ của Bác. Chuyến đi không chỉ là một lần trở về quê hương, mà còn là dịp để em lắng lại, hiểu hơn về cội nguồn, về những giá trị giản dị mà lớn lao. Em thấy mình cần sống chậm hơn, sâu sắc hơn và cố gắng nhiều hơn, để xứng đáng với niềm tự hào mang tên 'con cháu Bác Hồ'", Linh chia sẻ khi trở về thăm quê Bác.
Các đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm bên mái nhà tranh ở quê nội Bác Hồ.
Những câu chuyện về Bác được truyền đạt qua giọng nói xứ Nghệ dịu dàng cùng sự am hiểu sâu sắc của các hướng dẫn viên đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Dịp này, nhiều bạn trẻ cũng về thăm quê hương của Bác Hồ. Đây là "hành trình thiêng liêng" để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại.
Thăm quê Bác ở Kim Liên, không chỉ là hành trình tìm về dấu chân của một vĩ nhân, mà còn là cơ hội lắng lại để thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần cách mạng kiên cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn