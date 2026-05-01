Hàng vạn người từ mọi miền Tổ quốc về thăm Làng Sen quê Bác

Là một người con xứ Nghệ, Lê Thị Phương Linh (2006) – sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, luôn tự hào khi được gọi là “con cháu Bác Hồ”. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Linh cùng gia đình về thăm Làng Sen – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Trở về nơi này, trong lòng em dâng lên một cảm xúc rất đặc biệt – vừa gần gũi, thân thương, vừa thiêng liêng, xúc động. Những mái nhà tranh đơn sơ, hàng tre, lối nhỏ… tất cả khiến em như chạm gần hơn đến tuổi thơ của Bác. Chuyến đi không chỉ là một lần trở về quê hương, mà còn là dịp để em lắng lại, hiểu hơn về cội nguồn, về những giá trị giản dị mà lớn lao. Em thấy mình cần sống chậm hơn, sâu sắc hơn và cố gắng nhiều hơn, để xứng đáng với niềm tự hào mang tên 'con cháu Bác Hồ'", Linh chia sẻ khi trở về thăm quê Bác.