Hàng loạt lãnh đạo, cán bộ Vĩnh Phúc bị bắt trong vụ Hậu "pháo" vì dự án hơn 2.000 tỷ đồng

Cũng tại tỉnh Vĩnh Phúc, hôm 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) về tội Nhận hối lộ. Trả lời báo chí, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết các bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành khai đã nhận số tiền nhiều tỷ đồng từ Hậu "pháo". Cả 2 bị can đã nộp lại số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, hành vi Nhận hối lộ của bà Lan và ông Thành liên quan cụ thể đến dự án nào trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thì cơ quan công an chưa cung cấp.