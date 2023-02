Hãng hàng không ngập ngụa trong nợ nần, giữ hay bỏ giá trần vé máy bay?

Câu chuyện giữ hay bỏ, hay tăng trần giá vé máy bay đã gây ra nhiều tranh cãi từ lâu. Hồi tháng 6/2022, do giá nhiên liệu tăng cao, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines đồng loạt đề nghị nới giá trần, thậm chí bỏ giá trần vé máy bay. Từ các kiến nghị của doanh nghiệp, Cục Hàng không đề xuất tăng giá trần vé máy bay nội địa mức bằng thời điểm năm 2014, tăng trung bình 3,75% so với khung giá hiện hành. Đáng chú ý, đây là lần thứ ba trong 3 tháng cơ quan này đưa ra đề xuất trên. Ngay sau đề xuất, dư luận xuất hiện không ít ý kiến trái chiều, trong đó có những ý kiến không đồng tình. Thậm chí, có ý kiến đề xuất không nên can thiệp vào thị trường bằng quy định giá sàn hay giá trần, Cục Hàng không cần bỏ quy định về giá trần và không nên quy định giá sàn. Theo khung giá vé máy bay đang được áp dụng, giá vé máy bay tối đa cho nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội dưới 500km sẽ là 1,6 triệu đồng/lượt, nhóm đường bay khác dưới 500 km là 1,7 triệu đồng/lượt; 500-800 km, mức giá vé tối đa là 2,2 triệu đồng/lượt; 850 km - dưới 1.000 km có giá 2,79 triệu đồng; 1.000 - dưới 1.280 km giá 3,2 triệu đồng; từ 1.280 km trở lên giá 3,75 triệu đồng/vé/chiều.