Giám đốc "huy động vốn" lừa đảo trên 4,4 tỷ đồng

Đây là 2 đối tượng liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Linh Yến Phi (TP Bạc Liêu), do Nguyễn Minh Tân (SN 1991) làm Giám đốc.

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tân quen Nghi và Trình thông qua mối quan hệ bạn bè, cùng nhau hợp tác làm ăn. Theo đó, Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh TP Cần Thơ.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nghi và Trình.

Trong thời gian này, các đối tượng cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như: cho vay đáo hạn ngân hàng; trả tiền thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành trên cả nước... chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Tân.

Trước đó, ngày 30/9/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (SN 1991, Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm liên quan đến Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động. Trong năm 2022, Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như: cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt cho vào mục đích cá nhân.

Quá trình khám xét nơi làm việc của Tân, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra mở rộng...

Tác giả: V.Đức - P.Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân