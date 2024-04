Nghệ An: Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Ngày 27/4, UBND xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, công an xã hiện đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện để điều tra làm rõ vụ việc một ruộng lúa của người dân trên địa bàn xã nghi bị kẻ xấu phá hoại.

Trước đó, vào tháng 1/2024, ông Hà Ngọc Đường (54 tuổi) trú xóm 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An mượn lại thửa ruộng diện tích 1.649m2 của một người dân cùng xã để trồng lúa.

Ruộng lúa của gia đình ông Đường chết cháy từng vạt lớn

Ngày 20/4, ông Đường ra thăm ruộng lúa thì bất ngờ phát hiện một số diện tích lúa bị héo, chết bất thường. Ít ngày sau, từng đám lúa lớn bị cháy chết vàng cả cây, ước tính diện tích lúa bị chết khoảng 500m2.

Qua quan sát, chỉ ruộng lúa của gia đình ông Đường bị chết cây lúa và có nhiều dấu hiệu bất thường. Không chỉ lúa, những đám cỏ gần đó cũng bị héo chết.

Ngay sau đó, gia đình ông Đường đã trình báo cơ quan chức năng. Ông Đường cho biết, từ trước đến nay gia đình không có mâu thuẫn với ai. Chủ ruộng lúa cũng nghi ngờ đã có người xấu dùng thuốc hóa học để phá hoại ruộng lúa của gia đình mình.

