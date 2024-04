Triệu tập nhóm tài xế trong đoàn siêu xe đón dâu, dừng giữa đường quay phim, chụp ảnh

Ngày 27-4, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Hải Dương vừa làm việc với những người liên quan vụ "đoàn siêu xe đón dâu" dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh gây ùn tắc giao thông, khiến người dân bức xúc.

Cô dâu chú rể xuống đường chụp ảnh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 26-4, trên mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip một đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường trục Bắc - Nam tỉnh Hải Dương qua địa bàn huyện Gia Lộc để cô dâu, chú rể xuống xe đứng quay phim, chụp ảnh.

Sau khi clip được đăng tải đã có nhiều ý kiến phản ứng, có người cho rằng hành động coi thường Luật Giao thông đường bộ của đoàn rước dâu cần được xử lý nghiêm. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng ngày cưới là ngày vui nhưng không thể thông cảm cho việc cản trở giao thông.

Trước thông tin này, Công an huyện Gia Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Quá trình xác minh cho thấy khoảng 14 giờ 50 phút ngày 21-4, một đoàn xe rước dâu đã dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới gây mất trật tự an toàn giao thông. Sự việc xảy ra tại Km1+500, đường trục Bắc - Nam, đoạn qua xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cơ quan công an xác định được 4 phương tiện liên quan là: xe BMW 430i biển số 34A-744.xx do N.V.N. (SN 1999, trú tại huyện Gia Lộc) điều khiển; xe Range Rover biển số 34A-611.xx do N.T.D. (SN1996, trú tại huyện Gia Lộc) điều khiển; xe Porsche Macan biển số 30L-369.xx do L.T.T.T. (SN 1999, trú tại huyện Gia Lộc) điều khiển và xe Mercedes Maybach S400 không gắn biển số do P.Đ.H. (SN 1996, cũng trú huyện Gia Lộc) điều khiển.

Được mời đến cơ quan công an làm việc, 4 người điều khiển phương tiện nêu trên khai nhận ngày 21-4 anh N.V.N. (SN 1999) có tổ chức đám cưới. Anh N. sau đó có mượn 4 ô tô để phục vụ đón dâu và nhờ 3 người lái xe.

Đoàn xe đón dâu dừng giữa đường quay phim, chụp ảnh

Trên đường đón dâu từ thị trấn Gia Lộc về nhà tổ chức đám cưới, khi đến Km1+500, đường trục Bắc - Nam, đoạn qua xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, cả đoàn dừng đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới làm kỷ niệm trong thời gian 5 phút, làm ách tắc giao thông tại khu vực này.

Làm việc với công an, những người điều khiển xe ôtô đã nhận thức được hành vi dừng, đỗ xe trên lòng đường là vi phạm và nguy hiểm, gây cản trở an toàn giao thông. Họ sau đó cam kết không tái phạm và xin chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nêu trên.

Hiện tại, cảnh sát đã tạm giữ giấy phép lái xe ôtô của 4 trường hợp trên để đảm bảo việc xử lý và tạm giữ một xe ôtô nhãn hiệu Mercedes Maybach S400 không gắn biển số.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động