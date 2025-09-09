Hàng chục thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong villa ven biển ở Đà Nẵng

Ngày 9/9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ 9 người để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau khi phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên thuê villa mở tiệc ma túy tập thể.

Công an bất ngờ kiểm tra villa ven biển, phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy.

Trước đó, rạng sáng 5/9, Công an phường Hải Vân phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bất ngờ kiểm tra villa Lantana tại thôn Nam Yên, phường Hải Vân.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong villa có 22 thanh niên (15 nam, 7 nữ) đang tụ tập, nhiều người có biểu hiện phê ma túy. Lực lượng công an lập tức khống chế, thu giữ tang vật và đưa những người này về trụ sở để làm việc.

Kết quả test nhanh cho thấy 15 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, một người khác bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc và 5 trường hợp bị xử phạt hành chính theo quy định.

Việc thuê villa hoặc căn hộ du lịch để tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy tập thể là chiêu trò mà nhiều nhóm thanh niên sử dụng nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, lực lượng công an đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời kiểm tra, xử lý, một cán bộ điều tra cho hay.

9 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an Đà Nẵng, thời gian qua, tình trạng thanh niên thuê biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng, karaoke hoặc quán bar để sử dụng ma túy diễn ra phức tạp, nhất là vào các dịp cuối tuần, lễ hội. Các vụ việc thường có sự tham gia của nhiều người trẻ, gây hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe và trật tự xã hội.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, villa cho thuê theo dạng du lịch để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi liên quan đến ma túy. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn