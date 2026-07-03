Hàng chục nghìn xe Toyota, Hyundai, Honda... tại Việt Nam dính lỗi nguy hiểm

Honda Việt Nam triệu hồi gần 90.000 xe SH

Cuối tháng 6 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo tiếp nhận báo cáo của Công ty Honda Việt Nam về chương trình thu hồi xe tay ga Honda SH125i và SH160i, để kiểm tra, cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ sau khi phát hiện nguy cơ phát sinh một số lỗi trong quá trình sử dụng.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam công bố, đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng tổng cộng 89.908 xe Honda SH, thuộc các phiên bản SH 125i và SH160i sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 25/8/2025 – 28/4/2026.

Đây là một trong những đợt triệu hồi mô tô xe máy có số lượng xe bị ảnh hưởng lớn nhất tính từ đầu năm đến nay.

Honda Việt Nam triệu hồi gần 90.000 xe tay ga Honda SH125i và SH160i.

Phía Honda Việt Nam cho biết trong những điều kiện vận hành nhất định có thể xuất hiện sai lệch thông tin hiển thị trên cụm đồng hồ xe.

Qua quá trình kiểm tra, Honda Việt Nam xác định hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất.

Tuy nhiên do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có thể phát sinh ra những hiện tượng như đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở 0 km/giờ, mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng số km đã đi trên đồng hồ, chuẩn đoán chưa chính xác của cảm biến nhiệt độ nước làm mát dẫn tới xe không khởi động được, đèn báo pha trên đồng hồ không sáng.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, Honda Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục.

Toàn bộ xe Honda SH nằm trong diện bị triệu hồi sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí, tổng thời gian dự kiến mất khoảng 12 phút/xe.

Honda SH là một trong những dòng xe tay ga được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Mẫu xe này đang được Honda Việt Nam phân phối 3 phiên bản, gồm SH 125i, SH160i và SH 350i.

Hyundai triệu hồi hơn 13.600 xe Tucson

Hyundai Thành Công vừa ra thông báo triển khai chương trình triệu hồi tổng cộng 13.620 xe Tucson để kiểm tra và cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA).

Số lượng xe bị triệu hồi được lắp ráp trong nước từ ngày 2/10/2024 đến ngày 2/6/2026, tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình.

Nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ phần mềm điều khiển camera trước của FCA trên một số xe được cài đặt thông số dự báo nguy cơ va chạm nhạy hơn so với mức tối ưu.

Trong một số tình huống giao thông, hệ thống có thể phát cảnh báo và kích hoạt phanh sớm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến cảm giác vận hành và sự thoải mái của người lái.

Để khắc phục, Hyundai sẽ tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển trên các xe bị ảnh hưởng nhằm điều chỉnh các tham số vận hành của hệ thống FCA, giúp chức năng cảnh báo và hỗ trợ phanh hoạt động phù hợp hơn trong điều kiện sử dụng thực tế.

Toyota triệu hồi SUV hạng sang Land Cruiser Prado

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Toyota Việt Nam cũng phát đi thông báo chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điểu khiển cụm đồng hồ táp-lô trên mẫu SUV tiền tỷ Toyota Land Cruiser Prado.

Tổng số lượng xe Toyota Land Cruiser Prado bị triệu hồi lần này là 563 xe, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 17/7/2024 đến ngày 23/6/2025.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi là trên các xe được trang bị đồng hồ 12.3inch ở bảng táp-lô để hiển thị nhiều thông tin của xe, bao gồm các đèn báo và thông tin cảnh báo khác nhau. Trong quá trình khởi động, do lỗi phần mềm của đồng hồ, khu vực hiển thị đồ họa 3D trên đồng hồ có thể không hiển thị.

Khi hiện tượng này xảy ra, các đèn báo như đèn báo về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát, đèn báo sạc cũng như các cảnh báo khác có thể không hiển thị trên cụm đồng hồ.

Vì vậy, Toyota cho biết hãng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô để khắc phục lỗi. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/cập nhật dự kiến khoảng 0,9-1,6 giờ cho mỗi xe.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Land Cruiser Prado được nhập khẩu nguyên chiếc về nước từ Nhật Bản. Xe chỉ có một phiên bản với giá bán 3,48 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 5, Toyota Land Cruiser Prado bán được 156 xe, tương đương trung bình hơn 31 xe/tháng.

Tác giả: Bảo Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn