Video: Thót tim cảnh cụ bà 96 tuổi bị rắn bò vào sân nhà tấn công

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một cụ bà bất ngờ bị một con rắn lớn, nghi là rắn hổ mang, lao thẳng vào phía người để tấn công trong sân nhà.

Video ghi lại diễn biến sự việc. Nguồn: MXH

Bị bất ngờ, cụ bà đã ngã ra sân, song bằng phản xạ, cụ đã sử dụng gậy xua con rắn ra xa trước khi bị cắn. Con rắn sau đó quay đầu bò đi. Cụ bà bị ngã xuống sân nhưng rất may không bị thương.

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 29- 4 tại gia đình cụ T. (96 tuổi), trú tại xóm 7, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Sau khi xem video, nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước tình huống nguy hiểm, đồng thời không khỏi khâm phục phản xạ nhanh của cụ bà dù tuổi đã cao.

Được biết, theo người thân của cụ T., gia đình có khu vườn rộng giáp rừng, nên thỉnh thoảng vẫn thấy rắn hổ mang xuất hiện. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ai cũng lo lắng vì hiện con rắn trên vẫn chưa bị bắt.

