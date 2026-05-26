Hàng loạt tài khoản Instagram "bay màu" sau một tin nhắn bí ẩn

Làn sóng "khóa tài khoản" khiến ngay cả người nổi tiếng cũng trở thành nạn nhân

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng "cầu cứu" vì tài khoản Instagram bất ngờ bị đình chỉ hoặc khóa vĩnh viễn.

Điểm chung là trước đó họ đều nhận được tin nhắn lạ. Nội dung tin nhắn thường liên quan đến các chủ đề nhạy cảm như mại dâm hoặc nội dung người lớn, được viết bằng tiếng nước ngoài, phổ biến là tiếng Nhật.

Hàng loạt shop online trên Instagram bị đình chỉ tài khoản. Ảnh: Tổng hợp từ các tài khoản.

Sau khi người dùng trả lời tin nhắn hoặc chỉ đơn giản là chấp nhận (accept) đoạn chat, tài khoản bắt đầu gặp sự cố. Có trường hợp bị khóa chỉ vài phút sau đó.

Theo Báo Tiền Phong, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là các tài khoản bán hàng trên Instagram. Với những shop online đã xây dựng lượng khách quen và follow lớn trong thời gian dài, việc mất tài khoản đồng nghĩa mất luôn kênh kinh doanh chính.

Sự việc càng thu hút chú ý khi rapper Wxrdie cũng chia sẻ về việc mất tài khoản Instagram shop bán hàng của mình.

Wxrdie chia sẻ việc bị mất tài khoản, đồng thời đưa ra cảnh báo cho người dùng. Ảnh: wxrdie102.

Được biết, đây là cơ chế ép dính chính sách bằng Bot tự động. Dàn tài khoản ảo gửi các tin nhắn chứa ký tự cấm, mã độc hoặc liên kết đồi trụy vào hộp thư chờ, làm kích hoạt hệ thống tự động báo cáo vi phạm.

Sau đó, hệ thống Meta sẽ tự động kích hoạt chế độ Khóa phòng vệ mà không cần chủ tài khoản phản hồi.

Hiện nhiều shop online, chủ local brand, nhà sáng tạo nội dung hay KOL đã thông báo tạm dừng phản hồi tin nhắn trên Instagram.

Những "cú lừa" nối tiếp

Sau khi khóa tài khoản bất ngờ, không ít người lại tiếp tục trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo khác.

Dưới những bài đăng "cầu cứu", xuất hiện những bình luận nhận mở khóa Instagram “giá rẻ”. Trong tâm lý hoảng hốt và muốn nhanh chóng nhận lại tài khoản, nhiều người đã cả tin, chuyển tiền cho đối tượng rồi mới biết mình bị lừa.

Nhiều người nhận mở khóa Instagram dưới những bài đăng "cầu cứu". Ảnh: Tổng hợp trên nền tảng Threads.

Cần làm gì để tránh mất tài khoản trong thời gian này?

Theo tìm hiểu, các tài khoản cá nhân đã xác minh danh tính đầy đủ thường có khả năng kháng nghị thành công cao hơn. Tài khoản shop hoặc tài khoản thiếu thông tin bảo mật dễ bị treo kéo dài.

Bên cạnh đó, từ những trường hợp bị đình chỉ hay khóa tài khoản trên Instagram gần đây, có thể thấy nạn nhân thường là các shop bán hàng online, các tài khoản có lượt follow và tương tác ổn định.

Để tránh mất tài khoản, người dùng Instagram cần:

Bật giới hạn tương tác

Không phản hồi hoặc accept các tin nhắn có nội dung nhạy cảm từ tài khoản lạ.

Bật xác thực hai lớp cho Instagram và email liên kết.

Kích hoạt Từ bị ẩn (Hidden Words).

Nếu đã gửi kháng nghị, nên chờ phản hồi chính thức từ Instagram thay vì tìm đến các dịch vụ “mở khóa nhanh”.

Hiện Instagram chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng khóa tài khoản hàng loạt này.

Tác giả: Ánh Ngọc (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn