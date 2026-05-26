UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các hoạt động truyền thông về xăng E10

4 lợi ích của việc thúc đẩy sử dụng xăng sinh học Lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: "Xăng E10 chỉ là bước khởi đầu, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu lộ trình E15, E20 hoặc cao hơn". Điều này cho thấy Việt Nam đang bắt kịp xu hướng của Hoa Kỳ và thế giới trong triển khai xăng sinh học E10, đồng thời hướng tới các mức phối trộn cao hơn như E15, E20 nhằm tăng tự chủ năng lượng, giảm phát thải và tạo đầu ra bền vững cho nông sản. Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh 4 lợi ích của việc thúc đẩy sử dụng xăng sinh học. Thứ nhất, ethanol trong xăng sinh học được sản xuất từ các nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô và mía, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thứ hai là lợi ích về môi trường và hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu. Hàm lượng phát thải carbon ròng thấp hơn của ethanol góp phần vào nỗ lực giảm phát thải, từ đó mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài. Các phân tích vòng đời tại nhiều quốc gia nhiệt đới cho thấy việc thay thế xăng thông thường bằng bioethanol có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông từ khoảng 37% đến 84%. Việc cắt giảm khí CO2 và muội than (black carbon) cũng góp phần làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Thứ ba là lợi ích đối với sức khỏe người dân. Về lâu dài, ngay cả tỉ lệ phối trộn ethanol ở mức 10% cũng góp phần hạn chế các rủi ro sức khỏe do biến đổi khí hậu gây ra. Phát triển nhiên liệu sinh học giúp cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng. Việc giảm ô nhiễm đã mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể, giảm chi phí y tế do hạn chế các bệnh về đường hô hấp và tình trạng tử vong sớm, cao hơn nhiều so với chi phí triển khai chính sách. Thứ tư là bảo vệ động cơ. Nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda, Ford cùng các tổ chức kỹ thuật như Hiệp hội Kỹ sư Ô tô toàn cầu (SAE - Society of Automotive Engineers) khẳng định xăng sinh học E5, E10 không gây hại cho động cơ. Ngược lại, xăng E10 có trị số octan cao hơn, giúp động cơ vận hành hiệu quả hơn và giảm hiện tượng kích nổ. - Nguồn: Chinhphu.vn