Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 26-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên.

Ông Điệp Văn Chiến (trái) và ông Nguyễn Đức Thành. Ảnh: Đông Bắc

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, trong các ngày 8 và 20-5, UBKT Trung ương đã họp kỳ thứ 6.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, UBKT Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh: Các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Tác giả: B.Trân

Nguồn tin: Báo Người lao động