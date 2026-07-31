Hai vợ chồng ở Đà Nẵng bị điện giật tử vong

Chiều 30/7, UBND xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật làm hai vợ chồng tử vong.

Người dân địa phương và lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa song 2 nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h sáng cùng ngày, ông Lê Ngọc T (SN 1981, trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ) leo lên mái tôn nhà dùng máy bắn đinh cắm điện để bắn đinh kiên cố. Trong quá trình làm thì vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn dẫn đến ông T bị điện giật chết tại chỗ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, bà Ngô Thị Th (SN 1981), vợ ông T về phát hiện nên liền leo lên mái tôn để cứu. Tuy nhiên, do dòng điện vẫn lan truyền trên mái tôn nên bà Th cũng bị điện giật.

Người dân xung quanh phát hiện nên cắt nguồn điện rồi đưa vợ chồng ông T xuống, tuy nhiên cả hai vợ chồng đã tử vong.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.vn