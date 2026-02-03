Trọng tài Malaysia có đáng bị chỉ trích?

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali ở trận Ninh Bình thua Công An Hà Nội - Ảnh: NGỌC LÊ

Tối 1-2, HLV trưởng CLB Ninh Bình - ông Gerard Albadalejo chỉ trích thậm tệ trọng tài chính người Malaysia - ông Razlan Joffri Bin Ali và phàn nàn công tác trọng tài trận đấu với Công An Hà Nội.

Trên sân Hàng Đẫy, Ninh Bình bị đội bóng ngành công an ngắt chuỗi bất bại ở vòng 12 V-League 2025 - 2026. HLV Albadalejo cho rằng trọng tài Malaysia bắt không công tâm, thiên vị chủ nhà, phá hỏng trận đấu và những nỗ lực chuẩn bị của đội.

"Đó là sự hổ thẹn. Trọng tài Việt Nam xứng đáng cầm còi trận này chứ không phải người Malaysia. Ông ta chỉ nên làm việc ở Malaysia thôi, chứ không phải một trận cầu đỉnh cao ở V-League", ông Albadalejo chỉ trích.

Chuyện công tác trọng tài bị chỉ trích không phải hiếm ở V-League, nhất là với các đội thua. Nếu thắng trận này, chưa chắc HLV Ninh Bình đã tỏ ra gay gắt đến thế.

HLV Albadalejo đã đưa ra một số tình huống mà ông cho rằng trọng tài Malaysia xử ép, như việc xóa thẻ vàng cho cầu thủ CLB Công An Hà Nội, không cho Ninh Bình hưởng đá phạt, truất quyền thi đấu của cầu thủ đội bóng này và bỏ qua nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm của đội chủ nhà.

Ngược lại, CLB Công An Hà Nội ở trận này lại không có phản ứng gì, dù cũng từng phản ứng gay gắt với các trọng tài nội.

"Việc HLV đội bạn phản ứng trọng tài, tôi nghĩ do cảm xúc mạnh của ông ấy. Chúng tôi không có ý kiến gì về công tác trọng tài", trợ lý HLV Phạm Thành Lương chia sẻ.

Đành rằng công tác trọng tài ở V-League còn tồn tại một số hạn chế và sai sót, tuy nhiên không thể phủ nhận nỗ lực của Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp - Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Việc thuê trọng tài ngoại bắt các trận nhạy cảm ở V-League đã diễn ra từ nhiều mùa trước, như một giải pháp phù hợp để đảm bảo công bằng cho các đội. Trước khi được cầm còi trận Công An Hà Nội - Ninh Bình, trọng tài Malaysia Razlan Joffri Bin Ali đã bắt nhiều trận trước đó với tính chất căng thẳng không kém.

Cựu Trưởng Ban trọng tài VFF - ông Dương Văn Hiền nói với Tuổi Trẻ Online: "Ban tổ chức giải đã lường trước tính chất căng thẳng của trận đấu, nên đã thuê trọng tài ngoại và tính đến tất cả các phương án. Sau trọng tài ngoại còn có công nghệ VAR, nên công tác điều hành trận đấu không có vấn đề gì đáng nói. Việc HLV Ninh Bình phản ứng và chỉ trích gay gắt như thế là không chấp nhận được".

Với HLV Gerard Albadalejo, ông cũng chỉ mới về V-League, nên học cách quen dần với bóng đá Việt Nam.

Dùng trọng tài nội thì bị phàn nàn, thuê trọng tài ngoại cũng bị chỉ trích, thật khó để ban tổ chức chiều lòng các đội bóng ở Việt Nam.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn